OTKRIVEN NOVI KVAR U DEČANSKOJ, NASTAVLJAJU SE RADOVI: Ulica u centru ni danas neće biti otvorena, evo kada je NOVI ROK

Zbog nepredviđenih radova na sanaciji dodatnog kvara na uličnoj kanalizacionoj mreži, do ponedeljka, 18. marta do kraja dana biće produženo zatvaranje za saobraćaj dela Dečanske ulice, od Nušićeve do Trga Nikole Pašića, saopštili su iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Ekipe JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" su tokom planiranog otklanjanja kvara na uličnoj kanalizacionoj mreži u Dečanskoj ulici, otvaranjem rova i uvidom u situaciju na samoj lokaciji, otkrili postojanje dodatnog kvara na instalacijama.

Zbog izvođenja dodatnih radova na sanaciji kvara, angažovanjem ekipa i kompletne mehanizacije JKP BVK, nije bilo drugog rešenja osim produžetka zatvaranja dela Dečanske ulice.

Alternativni režim saobraćaja i javnog gradskog prevoza, koji je prethodnih dana uspostavljen u Dečanskoj i okolnim ulicama, ostaje na snazi sve vreme tokom radova na otklanjanju kvara.

