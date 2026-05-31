Sezona berbe malina uskoro počinje širom Srbije, a proizvođači uveliko traže radnike nudeći dnevnice koje ove godine dostižu i do 6.000 dinara, uz obezbeđen smeštaj i hranu.

Oglasi za berače već su preplavili društvene mreže i sajtove, dok mnogi računaju da tokom sezone mogu solidno da zarade.

Oni najvredniji berači za mesec dana rada mogu da zarade i više od prosečne plate u Srbiji, zbog čega je potraga za sezoncima već uveliko počela.

- Potrebne 2 žene, devojke ili bračni par, za berbu malina. Stan i hrana obezbeđeni. Plaćanje po dogovoru, dnevnica od 5.000 pa naviše do 6.000, a može i preko, zavisi koliko ko bere ili po kilogramu. Bere se u okolini Guče - navodi se u opisu jednog oglasa sa Fejsbuka.

Proizvođači ističu da je iz godine u godinu sve teže pronaći radnike, zbog čega su prinuđeni da povećavaju dnevnice i nude bolje uslove kako bi obezbedili dovoljno berača tokom sezone.

Pojedini korisnici koji su komentarisali ovaj oglas poručili su da za taj novac neće da rade.

- Za te pare beri sam - navodi se u jednom od komentara.

"Pa ko će da se muči za te pare", nizali su se komentari...

Pojedini malinari vrše porodično berbu bez radnika, a oni koji su primorani da plate radnu snagu iako nude dobru zaradu i dalje imaju problem s manjkom radnika.

