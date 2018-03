STRAVIČNE POSLEDICE! NISMO TROVANI SAMO URANIJUMOM: Tokom bombardovanja udisali smo i bojne otrove, lekari traže da se sve ispita!

Već punih 19 godina govori se o stravičnim posledicama NATO agresije po zdravlje građana Srbije, koji su tokom 78 dana bili izloženi bombardovanju projektilima sa osiromašenim uranijumom.



Ali, to nisu jedini uznemirujući podaci, istakao je Avram Izrael, načelnik Centra za obaveštavanje te 1999. godine, ekskluzivno za Kurir. On tvrdi da je i tadašnja Miloševićeva vlast svesno trovala svoj narod!



Izrael je ispričao da mu je bilo zabranjeno da obavesti građane da je u tajnosti u Bariču istakano 100 tona opasne hlorovodonične kiseline u Savu, kod izvorišta sa vodom, da je na Bežanijskoj kosi u vazduh isparilo kancerogeno ulje piralen, ali i da je u Pančevu ispušten toksični vinil-monomer, koji se usled visoke temperature vinuo u nebo, kondenzovao i zatrovao zemljište.

- Sve te materije koje su nabrojane su kancerogene, ali da li će se ispoljiti njihov kancerogeni efekat zavisi od koncentracije, koliko su se te čestice razblažile u dodiru sa vazduhom ili vodom, koliko je neko bio u kontaktu sa njima... Kada je iz bombardovane trafostanice isparilo ulje piralen, bio sam u bolnici na Bežanijskoj kosi. Sve bolesnike koje smo mogli poslali smo kućama, ali bilo je 70 ljudi koji nisu mogli da idu. U vazduhu se osećao neprijatan miris sagorevanja piralena, koji je inače bojni otrov. Sreća pa je jak vetar oblak toga odneo prema aerodromu, u stranu gde nije bilo naselja. Inače ne znam šta bi se desilo... Svakako je sve to štetno - priseća se onkolog dr Vladimir Kovčin.



Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju, profesor dr Radan Džodić, kaže za Kurir da je potrebno da se formira državna komisija sastavljena od naučnika svih profila da bi se procenilo kolika je tačno bila šteta po ljudsko zdravlje.

- To je sve veoma opasno. Što ova hemijska zagađenja koja su ispuštana u vodu i vazduh, što osiromašeni uranijum kojima su gađani vojni ciljevi, ali i koji je korišćen u tenkovskoj municiji. Međutim, neophodni su nam precizni podaci. Podržavam predlog profesorke Danice Grujičić da mora da se oformi jedna državna komisija koja će ustanoviti koje su tačno posledice bombardovanja 1999. godine po ljudsko zdravlje i kolika je šteta naneta. To mora da se uradi na takav način da se uporede mesta koja su bila gađanja osiromašenim uranijom i koja su pretrpela razna druga hemijska zagađenja i koja nisu, zatim da se ti podaci uporede - smatra Džodić.



Mrkonjić o izjavi Avrama Izraela

NIJE TAČNO DA SMO TROVALI SVOJ NAROD



Uroš Šuvaković, bivši član GO SPS, pozvao je nadležne organe da ispitaju navode Avrama Izraela da je vlast Slobodana Miloševića svesno trovala narod.

- Bilo bi normalno da tužilaštvo reaguje na izjavu Avrama Izraela, da ga pozove i sasluša o njegovim saznanjima i sprovede istragu da li je to istinito ili nije. Ako to nije istina, treba da odgovara onaj ko širi lažne tvrdnje i diže paniku, a ako je istina, treba da odgovara, i to krivično, onaj ko je u tome učestvovao.

foto: Aleksandar Jovanović, Dragan Kadić



Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS, tvrdi da su Izraelovi navodi budalaštine.

- Prvi put čujem za to. Svakog dana sam bio na nekom gradilištu, posle bombi dolazio sam ja prvi na svaku ruševinu i skidao leševe ljudi, a evo dočekao sam 75. godinu živ i zdrav. To je laž što dotični priča.