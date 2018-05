POZNATI RUKOMETAŠ LOMIO PO PORODILIŠTU! Žena mu se porodila u 22. nedelji, on napao doktore i sestre! DRAMA U VIŠEGRADSKOJ

Kako saznajemo, verenica našeg sportiste prebačena je iz jedne beogradske bolnice u GAK „Višegradska“u petak, i to zbog stanja koje prethodi pobačaju. Dobila je terapiju i ostala da leži u bolnici.

Drama kreće u nedelju uveče, pola sata pre ponoći. Nakon što su je dežurne doktorke pregledale, konstatovale su da je prevremeni porođaj krenuo. Brzo je prebačena sa odeljenja u porodilište. Nekoliko minuta kasnije, njen verenik dolazi i počinje haos.

Šta se sve dešavalo, prepričava dr Aleksandra Matejević Rajić, koja je te noći bila dežurni ginekolog u porodilištu.

- S obzirom na to da se glavna ulazna vrata zaključavaju u 22 sata, on je pokušao da ih razvali, ali kako se radi se o automatskim vratima, to mu nije pošlo za rukom, pa je lupao i razvaljivao ih. S obzirom na to da nije uspeo u tome, pronašao je sporedni ulaz i sa još dve žene ušao u bolnicu. Prvo je otišao na odeljenje, gde mu je ležala verenica. Tamo je urlao, šutirao vrata, budio žene koje su spavale. Sigurno mu je neko rekao da mu devojka nije tu i on se brzo popeo na treći sprat. Ušao je u prostorije u kojima civili ne smeju da budu. Čim je kročio na odeljenje, počeo je da se dere na nas. Urlao je da smo mu ubili dete, nazivajući nas pogrdnim imenima. Šutirao je sve što mu se nalazilo na putu - kroz suze i još uvek u šoku priseća se dr Matejević Rajić.

foto: Marina Lopičić

Ona kaže da je rukometaš izgledao kao da nije znao da mu je verenica primljena u bolnicu zbog mogućeg pobačaja i da nije bio pripremljen za to. Objašnjava da niko nije mogao da ga zaustavi, pa su ga samo jedna staklena vrata delila od žene koja se u tom trenutku porađala i koja se jako uznemirila zbog njegove vike i urlanja.

- On je veliki i krupan čovek, a mi smo svi za njega minijature. Pri tome, u nedelju su sve same žene bile dežurne. U jednom trenutku krenuo je na koleginicu, koja je u rukama imala nekakvu šipku i njome se branila. Ja sam mu u tom trenutku nešto govorila, da treba da izađe odatle, da nas ostavi na miru, ali više se ni ne sećam šta sam mu sve pričala. Na kraju su ga te dve devojke, koje su bile s njim, smirile i odvukle napolje - kaže dr Matejević Rajić.

Sat vremena nakon ovog teškog incidenta, njegova verenica se porodila. Dete je rođeno živo, ali teško svega 600 grama. Odmah su, kaže doktorka, pozvani i neonatolozi i pedijatri.

Ali ni tu nije bio kraj...

- Već oko dva sata posle ponoći, počela je da se skuplja grupa ljudi, njih oko 10, 15, ispred ulaza u Višegradsku. Mi smo sve to gledali sa prozora i nikome nije bilo prijatno. Plašili smo se da ne nagrnu svi u zgradu i da nas ne povrede. U međuvremenu nas je trglo i zvono na interfonu. Videli smo da ispred stoje dva muškarca i dve žene. Radnik obezbeđenja im je rekao da može samo jedna osoba da uđe - priseća se doktorka.

U bolnicu je puštena sestra žene koja se prevremeno porodila, koja je inače poznata pevačica, i kojoj je sve objašnjeno. Nakon toga su rukometaš i njegovi prijatelji otišli.

(Kurir.rs/Blic-S.Todorović)

Kurir

Autor: Kurir