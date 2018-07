SAČUVAJMO DECU OD DROGE: Evropa nam pomaže u borbi protiv narkomanije

Naredne nedelje biće održana druga sednica novoformirane Vladine Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, a kako Kurir saznaje, svaki član komisije predložiće mere iz svoje nadležnosti.

- Najsigurnije je raditi na takav način, a i efikasnije je kada vi sami odredite šta mislite da možete najbolje da uradite - kaže Milan Pekić, direktor Kancelarije za borbu protiv droge i član komisije.



On ističe da Kancelarija za borbu protiv droge ima u planu da pokrene projekat koji će se odnositi na prevenciju.



- Počeli smo razgovore s kancelarijom Evropske delegacije i predali im predlog projekta. Isto tako bi se konsultovali s Kancelarijom UN za pitanje droge i kriminala, s obzirom na to da su oni imali slične aktivnosti po Evropi i da imaju iskustva.



Dodaje da će se njihov predlog odnositi isključivo na prevenciju.



- Potrebna je edukacija dece, roditelja, zaposlenih profesionalaca, kao i nastavnika i profesora u školama. Mislimo da prevencija ne treba da bude uska, isto tako, potrebna je edukacija medija i svih ostalih. Ne treba edukovati samo one koji imaju problema s narkoticima i one koji spadaju u rizične grupe. Kada je problem narkomanije u pitanju, moramo svi biti edukovani. Potrebno je da to znanje podignemo na viši nivo - zaključuje Pekić.



Nakon što je nedavno četvoro mladih ljudi preminulo usled predoziranja narkoticima, naša redakcija pokrenula je akciju "Droga je samo smrt", koju je podržao veliki broj javnih ličnosti i stručnjaka.

