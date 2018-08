KRAJ KIŠI I SPARINI OD KOJE STE JEDVA DISALI! Od vikenda konačno stiže pravo leto u Srbiju! BEZ TROPSKIH DANA, PRAVE LETNJE TEMPERATURE!

Meteorolozi najavljuju da većina građana sada može da odahne jer nam za vikend napokon počinje pravo leto!

Već u petak, ali pre svega od subote i nedelje očekuje nas malo toplije i sunčano vreme, s retkom pojavom kiša, ali i što je najvažnije, bez visoke vlažnosti vazduha i sparine, što je većini građana prethodnih dana zadavalo teškoće.

Pljuskovi i grmljavina nas očekuju samo u planinskim predelima, a u narednih sedam dana u većini mesta biće oko 33 stepena. Meteorolog Đorđe Đurić iz "Veder tu ambrela" kaže da od danas počinje stabilizacija vremena.

foto: Profimedia

- Već od petka biće sve više sunčanih intervala, a pljuskovi s grmljavinom nas očekuju samo u planinskim predelima, i to u južnim i zapadnim delovima Srbije, ali i u Sremu. Za vikend sunčano i toplo, s temperaturama od 27 do 33 stepena, a kiša samo na zapadu sporadično. Sve u svemu, počinje leto i daleko lepše vreme nego prethodnih dana - kaže Đurić.

Đorđe Đurić: Bez sparine, lakše se diše

foto: Vladimir Šporčić

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurić, od početka sledeće sedmice biće sunčano, a živa u termometru dostizaće čak i 34 podeok.

- Neće biti onih suludih temperatura do 40 stepeni, na vidiku nema tih toplotnih talasa, to sada ostavljamo Španiji i Portugalu. Najvažnije je što neće biti ove sparine zbog koje smo svi poslednjih dana teško disali i kretali se. Temperature nisu bile visoke, ali je bila visoka važnost vazduha, pa je svima subjektivni osećaj bio da su temperature bile mnogo više, od 35 do 40 stepeni.

Kombinacija temperatura do 30 stepeni i velike vlage je većini ljudi vrlo teško padala - objašnjava meteorolog.

(Kurir)

Kurir

Autor: Kurir