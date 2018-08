INSEKATA GLADNIH KRVI SVE VIŠE: Objava rata komarcima!

Da bi se prosečan komarac najeo, mora da ujede najmanje pet osoba, a svako ko je ovih dana boravio u večernjim satima na otvorenom uverio se koliko su ovi insekti gladni i uporni!



Obilne kiše samo su podstakle razvoj malih krvopija, od kojih je teško sakriti se i u sopstvenoj kući, jer ulaze čim primete svetlo. Dovoljno je da jedan upadne u spavaću sobu, pa da umesto mirnog sna, ljudi noć provedu češući se do iznemoglosti.

Iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju za naredne dane najavljuju zaprašivanje komaraca u nekoliko beogradskih opština, a prvo je obavljeno sinoć na Zvezdari, Vračaru, Savskom vencu, Rakovici i Voždovcu.

Pomoćnik direktora za programske aktivnosti u Zavodu za biocide dr Branislav Pešić kaže za Kurir da se pored suzbijanja već razvijenih komaraca, radi i na uništavanju larvi.

- Upravo zbog toga što suzbijamo larve na svim vodenim površinama, ove godine ima znatno manje komaraca, imajući u vidu vremenske prilike. Najoptimalniji uslovi za suzbijanje su da vetar bude do dva metra u sekundi, da nema padavina i da je temperatura do 32 stepena Celzijusa. Preparat deluje trenutno na komarce, ali naravno da nikada ne može biti 100 odsto efikasan, niti može da učini da nema nijednog komarca posle akcije suzbijanja. Zato se građanima preporučuje da, kada borave u prirodi, izbegavaju večernje i rane jutarnje časove, jer su tada komarci najaktivniji - kaže dr Pešić. On savetuje da ljudi na otvorenim delovima tela nanose repelente protiv komaraca, da nose komotnu odeću dugih rukava i nogavica, a da u kućama i stanovima postave mrežice protiv insekata na prozore, kao i da borave u klimatizovanim prostorijama.

foto: Shutterstock

ISTINA

- Samo ženke komaraca sisaju krv. To rade kako bi obezbedile belančevine i druge hranljive materije potrebne za razvitak jaja. Pošto mužjaci komaraca ne polažu jaja, oni i ne ujedaju

- Komarci mogu da budu prenosioci ozbiljnih bolesti. To su malarija, groznica Zapadnog Nila, Ros river groznica, virusni encefalitis i druge. Svake godine širom sveta najmanje 700 miliona ljudi bude ujedeno, a gotovo dva miliona umire od malarije koju prenose komarci

- Komarci ne mogu da prenose HIV. Taj virus ne može da opstane u organizmu komaraca

ZABLUDE

- Komarci ujedaju samo kad je napolju toplo. Ovo nije tačno, njima često više prija svežije vreme

- Krvna grupa igra važnu ulogu u razmeri privlačenja. Mada se nekad u to verovalo, na osnovu istraživanja laboratorije za kontrolu komaraca Univerziteta Kalifornija ova teorija je odbačena

- Slepi miševi, sove i druge ptice kontrolišu populaciju komaraca. Mada ih koriste u ishrani, oni ne tamane dovoljno komaraca da bi se to značajno primetilo

BROJ

2 nedelje je životni vek komarca

2 miliona ljudi godišnje umre zbog ujeda malaričnog komarca



Plan zaprašivanja:

- ponedeljak, 6. avgust suzbijanje na delovima opština Čukarica, Vračar, Rakovica, Grocka, Zvezdara, Savski venac, Voždovac, Barajevo, Boleč, Vinča, Ritopek, Konjarnik, Umka, Osturžnica, Kaluđerica 1, 2, 3, 4

- utorak, 7. avgust Zemun i Novi Beograd

- sreda, 8. avgust naselja na levoj obali Dunava i delovi Starog grada





Komarci prenose

groznicu Zapadnog Nila

U Srbiji je registrovano 70 slučajeva obolelih od groznice Zapadnog Nila koju prenose komarci, a zabeležno je pet smrtnih ishoda. Preminuli su muškarci starosne dobi od 56 do 84 godine, saopštio je Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut". foto: Profimedia

SITUACIJA U SRBIJI



Čačak

Grad pun komaraca

zbog javne nabavke

U Čačku komaraca ima više nego ikad. Još krajem aprila je raspisana javna nabavka za izbor izvođača koji bi obavio uslugu suzbijanja komaraca, ali do danas taj postupak nije završen.

U Gradskoj upravi odgovornost prebacuju s jednih na druge, a izvesno je da, i kada bude odabran izvođač, neće biti tretiranja iz vazduha, jer je u budžetu odvojeno 1,5 milion dinara, milion manje nego ranije.

D. Č.

Novi Sad

Redovno tretiranje

Novosadska "Ciklonizacija" uradila je tretmane suzbijanja komaraca i sa zemlje i iz vazduha na području Novog Sada. Avio-tretmani protiv komaraca primenjuju se na zaštiti pojasa uz Dunav, dok se tretmani u gradu i selima rade uveče sa zemlje. U "Ciklonizaciji" kažu da su suzbijanje komaraca počeli na vreme i da će to raditi tokom celog leta.

S. S.

Subotica

Zaprašivanje do 8. avgusta

U Subotici se sprovodi kombinovani tretman suzbijanja komaraca, i to u 32 subotičke mesne zajednice. U nekima je delimično sproveden, a nakon stabilizovanja vremena, danas i sutra će biti urađeno zaprašivanje u ostalim naseljima.

Iz preduzeća "Oris" iz Sombora, koje radi tretman uništavanja komaraca, kažu da je još 30. jula počelo sprovođenje kombinovanog tretmana suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, a traje do 8. avgusta i obavlja se u periodu od 18 do 23 časa.

N. H.



Niš

Danas zaprašivanje

Sve zelene površine u Nišu su juče i danas zaprašivane protiv komaraca. Iz preduzeća "Sanim M&M" kažu da Nišlije tada ne bi trebalo da izvode kućne ljubimce.

- Zaprašivaćemo sve parkove u pet opština, kao i priobalja Nišave i Gabrovačke reke. Zasad nema veliki broj žalbi na prekomeran broj ujeda jer smo skoro obavili jedno zaprašivanje - kažu u ovom preduzeću.

M. S.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir