ŠTA NE SMEMO DA RADIMO KAD GRMI: Poznati srpski meteorolog Nedeljko Todorović otkriva gde i kako da se sklonimo

U Srbiji je već danima veoma toplo, sunčano, ipak u pojedinim delovima zemlje bilo je i jake grmljavine. Pre nekoliko dana, blizu Prokuplja nastradala je žena dok je brala voće, a nedavno je u Crnoj Gori mladića u plićaku ubio grom.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je u Dnevniku RTS, da kada grmi ne smemo biti na otvorenom terenu, pogotovo u planinskim predelima, jer je tamo češća pojava udara groma u objekte.

"Kad kažem objekte to znači da ne bi trebalo da budemo na otvorenom ravnom terenu ili na ravnoj površini, da li je to more ili zemljište, i da se sklonimo pod neki čvrsti objekat, pod šipražje, čak i da legnemo", rekao je Todorović.

Prema njegovim rečima, najbezbedniji smo u većem stambenom objektu u velikim gradovima gde su objekti nabijeni, ne štrče sami po sebi izvan terena.

"I to pokazuje da kod obekata koji štrče iznad ravnine terena, da li je to usamljeno drvo ili manji objekat kao koliba u planinskim predelima pa i čovek ako se nađe u polju ili u moru, odnosno štrči iznad vodene površine - potencijalno je veća verovatnoća da udar groma bude u takav objekat", kaže Todorović.

Prvi udar groma možda da bude koban. Pri prvom uočavanju grmljavinskog procesa, prvi zvuk grmljavine treba se na vreme sklanjati, treba već ranije imati varijantu gde se skloniti ako dođe do pojave grmljavine što je u letnje vreme normalna pojava, objasnio je Todorović.

"Ako se čuje prva grmljavina potražiti sklonište ili u čvrstom objektu a ako ga nema na otvorenom terenu onda bolje ući u gustu šumu, čučnuti ili leći", istakao je Todorović.

Kako kaže, ne postoji stopostotna zaštita od groma i gromobrani nisu stopostotna zaštita. Praksa je pokazala da gromovi i pored toga udaraju u objekte i na otvorenim terenima. Ako je objekat zaštićen manja je verovatnoća da će grom udariti, rekao je meteorolog.

Prema njegovim rečima, mobilni telefon nema uticaja, to je mala struja koja bi mogla da privuče munju. Svi gromovi ne stignu do zemlje, samo jaki, a postoji i međuoblačno praženje, zaključio je Todorović.

