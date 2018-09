NOVO UPOZORENJE RHMZ! VEČERAS OČEKUJTE NEPOGODE, HLADAN TALAS STIŽE U SRBIJU: Kiša će da lije, očekuju se grad i olujni vetar

BEOGRAD - Večeras i tokom noći na zapadu i severu Srbije, a sutra i u ostalim krajevima zemlje, lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.

Kako se navodi u upozorenju koje je Republički hidrometeorološki zavod izdao za nedelju i ponedeljak, u kratkom vremenskom periodu mogu očekivati obilne padavine od 20 mm po kvadratnom metru, lokalno i više, kao i grad i olujni vetar.

U ponedeljak oblačno i svežije, lokalno kratkotrajne nepogode

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i pre podne na severu i istoku, po podne i uveče i u ostalim predelima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, na severozapadu severozapadni, u ostalim predelima južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju ujutru i pre podne i jak, koji će tokom dana u svim predelima skretati na severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, sa obilnim padavinama, pojavom grada i olujnim vetrom.

Najniža temperatura od 16 stepeni do 20 C, a najviša od 26 C do 29 C.

U Beogradu se oočekuje promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru, po podne i uveče povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, po podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura oko 20, a najviša oko 28.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u utorak i sredu biće promenljivo oblačno mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura će biti oko prosečnih vrednosti. Od četvrtka se očekuje pretežno sunčano i malo toplije, uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

