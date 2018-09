BIZARAN BIZNIS CVETA U BEOGRADU! Ovde preprodaju grobna mesta za 5.000 EVRA!

U Batajnici se preprodaju ranije zakupljena grobna mesta po ceni od 5.000 evra!

Na batajničkom groblju već pet godina nema slobodnih grobnih mesta, a u međuvremenu je preminulo oko hiljadu ljudi. Meštani koji nisu u mogućnosti da preprodavcima iskeširaju novac prinuđeni su da svoje bližnje sahranjuju na udaljena groblja. Tvrde da tri čoveka imaju više od 30 grobnih mesta, koja prodaju za pomenutu sumu, kao i da je to javna tajna.



- Takav problem sam ja imao pre pet godina, kad mi je supruga umrla. Morao sam da je sahranim u Novoj Pazovi. Mnogi su pokupovali grobna mesta i napravili grobnice koje se prodaju po ko zna kojoj ceni. To je ogroman problem - navodi jedan sagovornik televizije N1.

Za ovaj bizaran biznis znaju i penzioneri, koji se pitaju gde će biti sahranjeni.

- Teško mi pada što ne znam gde će da me sahrane ako sutra umrem, na Orlovaču je li? Pa je l' to ima smisla? - izjadao se stariji meštanin u kameru.

Vlado Čučković iz Centra za groblja za Kurir napominje da pomenutim grobljem rukovodi JP "Zemun" i da nije u njihovoj mreži, te da zakonski takva trgovina nije dozvoljena i da je to posao za inspekciju i tužilaštvo. On dodaje da sve to treba ispitati s obzirom na to da se grobno mesto ne može prodati, već zakupiti na deset godina, sa mogućnošću produžetka ugovora.



S obzirom na to da nedostatak grobnih mesta u Batajnici traje već nekoliko godina, pre dve godine obećano je da će groblje biti prošireno na novoj lokaciji, između auto-puta i Ulice Stanka Tišme. Međutim, to nije urađeno.



Kurir nije uspeo da stupi u kontakt s Vladimirom Ćorićem, direktorom JP "Zemun".





Dragan Baltovski Divlja grobna mesta na putu Direktor JKP "Pogrebne usluge" Dragan Baltovski ističe za Kurir da batajničko groblje nije u nadležnosti njihovog preduzeća, već da pripada opštini Zemun:

- U našoj nadležnosti je deset gradskih grobalja. Nisam čuo da se ovako nešto dešava, ali da nema mesta, to sam čuo. Evo, recimo, malomokroluško groblje, koje je odavno zatvoreno - tu se prodaju grobna mesta sa susednih njiva, gde inače prolazi neka spoljna tangenta nekog unutrašnjeg magistralnog putnog prstena, tako da će tu biti velikih problema. Na tim nekim grobljima više nema mesta, a o otvaranju novih treba da se angažuju organi lokalne samouprave.

