UPUTILA JE PISMO RODITELJIMA U SRBIJI: Nemojte dodatno sistematski uništavati vaše dete, jer će škola to svakako pokušati... A ONDA SU KRENULI KOMENTARI

Prvi dan u školi. Za sve je isti, u bilo kom razredu da ste. Uvek ima pomalo treme, pomalo tuge što se završio raspust ali i pomalo sreće jer će se drugari ponovo okupiti.

O tome kako izgleda taj prvi dan u školi najbolje govori sastav koji kruži društvenim mrežama.

Mi vam ga prenosimo u celosti.

"Danas je vrlo važan dan. Danas je vrlo važan dan. Ako ste školarac, ili volite jednog takvog. Letnji laki san će prekinuti budilnik.

Vazduh će biti nešto čudniji

A ljudi na ulicama malo će učvrstiti korak. Kao da se danas nešto važno dešava. Sinoć neki nisu spavali. Od treme. Kao pred ekskurziju. Na stolicama širom sveta. Stoji uredno spakovana garderoba. I obrisane cipele u plakaru.

U milionima pernica na tri sprata stoje uredno zaoštrene olovke, šestari i bojice raznih boja. Neki će danas prvi put upoznati svog budućeg najboljeg druga.

I odljubiti se od stare simpatije. Izabrati druga za klupu. I ispisati svoje ime na prvoj stranici sveske. Nekog će do škole ispratiti baka

Nekog mama.

A nekog Žuća.

Danas je baš važan dan. Svi će biti malo važniji nego inače. Ako stvarno volite tog školarca, gore pomenutog, nećete od njega očekivati najbolji uspeh u školi i vojničku disciplinu. Nećete mu govoriti kako ste vi u šestom razredu imali sve petice. I kako je jako važno da ide na takmičenje iz matematike i hemije. Nećete ga lagati da se trud uvek i po svaku cenu isplati da je škola njegova jedina obaveza.

foto: Shutterstock

Da je njegovo samo da uči jer će jednog dana biće evidentno da ste ga obmanuli.

Ako stvarno volite tog školarca objasnićete mu da njegovo znanje i pamet nikako i nikad neće moći da se vrednuje ni jednom ocenom na svetu. Ubedićete ga da uči samo da bi bio obrazovan i kulturan čovek. Da je na kraju dana to najvažnije i jedino što mu niko ne može oduzeti. Da je njegovo da da sve od sebe ali da trojka iz fizike ne znači propast sveta.

Ako ga volite nećete mu govoriti kako mora da bude bolji djak nego prošle godine. Kako mora da se uozbilji, sredi i smiri. Ako ga volite nećete mu savetovati da se na početku potrudi da ga zapamte, da izdobija par dobrih ocena, da bi mu posle bilo lakše. I da bi mu progledali kroz prste.

To bi bilo jako podmuklo s vaše strane, i vi to nećete tako govoriti, sigurna sam. Ako ga stvarno volite nemojte ga sistematski još i vi dodatno uništavati jer će škola to svakako pokušati. Kao da njemu nije dovoljno što uči napamet teoreme, definicije i gomile nepotrebnih stvari koje mu, vi to bar znate, nikad neće zatrebati. Kao da mu nije dovoljno što će morati da nauči šta su prihvatljivi i očekivani odgovori na pitanja raznoraznih profesora i učitelja

koji nisu baš uvek refleksija znanja i vrlina.

Posavetujte tog vašeg malog školarca ako ga volite da traži odgovore na svoja pitanja. Da se ne plaši neuspeha. Da se ne oseća manje vredim ako ne postigne uspeh kome se nadao. Recite mu da je važno da se opismeni. Da razume šta je pročitao. Da primeni šta je naučio i odvoji bitno od nebitnog. Zagrlite tog vašeg školarca.

I nemojte se plašiti loše učiteljice. Zlih profesora i podmukle dece. Nego ga naučite kako da bude siguran u sebe. I da se izbori za svoje mesto pod suncem. Podstaknite vašeg malog djaka. Da se ne boji da kaže naglas šta misli. I da nikad ne laže u sastavima kako je omiljeno godišnje doba baš ono koje se pominje u temi.

Podržite tog malog čoveka u nadljidskim naporima da ostane ono što je i pre škole bio. I da školu shvati kao mesto gde se ne ide zato što se mora nego zato što može biti korisno jednog dana.

Nemojte za ime sveta planirati život za njega, maštati o tome da bude nešto što ste mu vi namenili. Ni jedan čovek u galaksiji nije danas srećan zato što je nosilac Vukove diplome ili ugledni hirurg.

Naučite ga da podeli sendvič sa nekim ko danas nema užinu, da zagrli uplakanog druga, i da nikad i nikog ne ponizi i ne ismeje. Skrenite mu pažnju na sporedne stvari kao što su poštenje, sloboda i mašta jer ga škola tome sigurno neće naučiti.

Zagrlite ga i šapnite mu nešto što biste voleli da je vama neko šapnuo tog nekog prvog septembra. Najvažnijeg.

Ako me poslušate vaša deca će to videti od vas a onda preneti na svoju decu.

I tako će malo po malo loš obrazovni sistem i još lošije obrazovne navike pasti u drugi plan. A u prvi plan doći će ono najvažnije u životu - Prilika da uprkos svemu (pa čak i ako si školarac u Srbiji) budeš svoj.

Kurir.rs/Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir