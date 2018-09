NAŠI VOZAČI POGREŠNO KORISTE POJAS A POSLEDICE MOGU BITI STRAVIČNE! Ovo su 5 najčešćih grešaka koje pravite, zbog nekih MOŽETE I POGINUTI!

Pravilno vezan pojas u kolima čuva živote, i to je činjenica, ali ako se nepravilno korisiti on ne da vas neće zaštititi, već može da bude opasan po život.

Mnogi koji sedaju za volan, pa čak i kada voze i decu, uopšte ne razmišljaju o tome, pa pojas pogrešno koriste i to najčešće na pet različitih načna. Putnici često spuštaju gornji deo pojasa ispod pazuha, vezuju ga samo gore ili dole, a ima i onih koji olabave pojas i zakače štipaljku da on ne može da se vrati i stegne ih. Ideja je mnogo, ali i stravičnih poseledica takvog neodgovoronog ponašanja.

Još se ne zna da li je dečak B. M. (13) iz Klubaca kod Loznice, a koji je pre dva dana povređen u teškoj saobraćajnoj nesreći u Belotiću, kod Bogatića, kada ga je majka vozila sa treninga iz Šapca i izgubila kontrolu na automobilom, još jedna žrtva loše vezanog pojasa.

Kako je objavljeno, on je imao pojas tokom vožnje, ali se ne zna da li ga je potom odvezao jer mu se spavalo. Dečak je hitno operisan u šabačkoj bolnici, jer mu je pukla slezina i povređen želudac, u šok sobi je i stanje mu je, za sada, stabilno.

Pojas je tako napravljen da ne sme da napravi povrede

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da je pojas napravljen tako da ne sme da napravi povrede.

"Čak kada dođe do sudara pri velikim brzinama, pojas je projektovan tako da pukne kako ne bi naneo dodatne povrede. Sa druge strane, o tome ljudi ne razmišljaju i imamo veliki problem u vezi sa nepravilnom upotrebom pojasa.

Najčešći je kada ljudi, uglavnom žene i deca, gornji deo pojasa podvuku ispod pazuha. U slučaju čeonog sudara pojas se tada spušta ka stomaku, a glava i gornji deo tela kreću napred. Zatezanje se koncentriše u predelu stomaka i unutrašnjih organa, što može da dovede do ozbiljnih povreda unutrašnjih organa - jetre, slezine, želuca, ali i do preloma rebara", objašnjava on i dodaje da je isto tako ozbiljan problem ako se veže samo gornji deo pojasa.

To u glavnom rade taksisti i vozači dostavnih vozila, kaže on. A prilikom sudara ili prevrtanja vozila tako vezan pojas može da nanese dodatne povrede ili da udavi vozača.

"Opasno je i kada se veže samo donji deo pojasa. To ponekad čine roditelji deci, koja sede u busterima ili podmetačima. Prilikom sudara dolazi do koncentracije sila u predelu kukova i stomaka i nastaju povrede", objašnjava Okanović.

On ističe još jedan veoma opasan način pogrešno korišćenog pojasa - a to je kada ljudi vežu pojas, olabave ga i stave štipaljku, koja ne dozvoljava da im se on zategne.

"Štipaljke mogu da se kupe u pojedinim prodavnicama ili renomiranim benzinskim pumpama. Problem je što u većini novijih automobila postoje sistemi, takozvani predzatezači. Kada vozilo "prepozna" opasnu situaciju, ono zateže pojas pre nego što dođe do sudara. Cilj je da telo pre udara bude što više uz sedište, a da pojas malo popusti tokom udara", navodi Okanović.

Kako on precizira, kada je štipaljka na pojasu, tada dolazi do velikih povreda i pojas može da ubije vozača jer dolazi do povreda grudnog koša.

"Tako labav pojas ne može da zaustavi telo da krene napred, dolazi do jačeg kontakta sa vazdušnim jastukom, a zakasnelo zatezanje može da dovede do povrede rebara, grudnog koša i organa u njemu, ali i do unutrašnjeg krvarenja", upozorava Okanović.

Takođe, dodaje, nije retka situacija da majka stavi svoje dete u krilo i tako oboje veže pojasom, a takvoj situaciji, prilikom sudara može da dođe do teških povreda deteta, a da majci ne bude ništa!

Damir Okanović navodi da bi male bebe i odojčad trebalo da su vezani, ali u sedištima koja su okrenuta u suprotnom pravcu od pravca kretanja vozila.

"Tako maloj deci glava je znatno teža od ostatka tela, a kičma nije razvijena. Deca do tri godine teško trpe čeoni sudar bez obzira na to što su zavezana u sedištu. Prilikom sudara glava im ide napred i dolazi do teških povreda vrata i smrti. Zato se savetuje da se deca do godinu dana obavezno voze okrenuta ka pozadi", naveo je on.

Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta, kaže da bi pojaseve trebalo da koristimo u skladu s uputstvima proizvođača.

"To predviđa Zakon o bezbednosti saobraćaja. Ja mogu da vežem pojas kako mi padne na pamet. Ali to je prekršaj i za to može da mi se naplati kazna. Pojasevi su opasni i kada ih osoba posle saobraćajne nesreće na vreme ne otključa. Na primer, zapali se auto, vozač mora brzo da otkopča pojas. Ta kopča mora da bude projektovana tako da može da se otključa jednom rukom", navodi prof. Vujanić.

On opisuje šta se dešava tokom sudara pri određenim brzinama. Ukoliko se auto sudari pri brzini od 60 kilometra na sat to izgleda kao da ste ga bacili s petog sprata.

"Pri brzini od 40 na sat to je kao pad sa drugog sparata, a pri 80 kilometra na sat, kao pad s osmog sprata. Pri brzini od 120 kilometra na sat to izgleda kao pad sa 14. sprata, a s 200 na sat je kao pad sa 156 sprata. Dakle, ako nema pojasa teško može da se preživi", navodi naš sagovornik.

