NAJHRABRIJI NA VELIKIM MUKAMA: Srbiji nedostaje 1.000 vatrogasaca

Srbiji u ovom trenutku nedostaje minimum 1.000 vatrogasaca, dodatan problem je i nedostatak modernije i neophodne opreme. Na sve njihove teškoće, nemarni građani koji nemaju osnovnu kulturu stanovanja dodatno im otežavaju posao!

Domaću javnost uznemirila je smrt Miroslava Bogdanovića (60), koji je pre nekoliko dana stradao u svom stanu prilikom požara koji je izbio u višespratnici i zahvatio više stanova u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu. Pre nepuna dva meseca usled požara u zgradi u Novom Pazaru stradale su tri žene, majka i dve ćerke.

Duško Ninkov, predsednik Sindikata vatrogasaca Srbije, kaže za Kurir da je, pored problema zbog nedostatka vozila, nove opreme i tehnike, ali i ljudi, veliki problem i nemarnost građana.



- U celoj Srbiji je problem nedostatak vozila, prosek starosti vatrogasnih vozila je oko 35 do 40 godina. Imamo obećanje da će u naredne tri godine da se zameni 60 vozila, ali to opet nije dovoljno da bi se obnovio vozni park koji čine vozila maltene iz bivše Jugoslavije - priča Ninkov.



Prema njegovim rečima, trenutno imamo 3.100 vatrogasaca, a prema njihovim procenama, nedostaje minimum još 1.000. On dodaje da je veliki problem što postoje jedinice u kojima u smeni radi samo jedan vatrogasac.



- Po momentu dojave on automatski obaveštava pripravnu smenu, oni će doći, ali sve to dosta otežava i komplikuje. Što se tiče uniformi, one ispunjavaju norme zaštite, naravno, i toga nam fali. Treba nam dosta sitne opreme i oprema za ta vozila, alati za razvaljivanje... - kaže Ninkov.

On naglašava da bi trebalo nabaviti i helikoptere, jer sada naši vatrogasci ne poseduju nijedan, koji bi se koristio za požare na otvorenom:



- Postoji helikopter MUP koji se koristi, ali on nije namenjen za gašenje. Nedostaje nam i merdevina, ima gradova koji ne poseduju merdevine. Posao nije ugrožen zbog toga, ali je otežan i zato je potrebno kontinuirano finansiranje i obnavljanje opreme.



On apeluje na građane da ne parkiraju vozila uz hidrante jer to usporava intervenciju, isto tako apeluje da ne ostavljaju stari nameštaj po hodnicima.



- Dešavalo se da građani iz tih hidranata uzmu crevo i zalivaju baštu. Ima ljudi koji lože nasred sobe, neki zaborave da su upalili plin, rešo... Apelujem na ljude da ne zaborave da isključe aparate prilikom izlaska iz stana. Dešava se da odu na kafu, a rade im mašina ili šporet i tako najčešće dolazi do požara. Isto tako, treba kupovati kvalitetne kablove, a ne na pijaci. Vatrogasci daju svoj maksimum uvek, samo je na državi da nam pomogne, a na građanima da budu svesni rizika koji može da se desi - zaključuje Ninkov.

Brojke

3.100 vatrogasaca ima u Srbiji

1.000 vatrogasaca nam nedostaje

350 osoba u toku godine spasu vatrogasci

10 osoba godišnje strada u požarima



Edukacije

Građani nezainteresovani Naš sagovornik apeluje na građane i da vode računa prilikom paljenja strnjike, jer to nije nimalo bezazleno. Ninkov kaže da je, kad je reč o protivpožarnim aparatima u zgradama, situacija znatno bolja, ali i da ima dosta stambenih jedinica u kojima protivpožarne stepenice nisu u funkciji.

- Mi svakog vikenda edukujemo stanare višespratnica, ali oni nisu zainteresovani za to, a mi nemamo mehanizam da ih nateramo. U slučaju da dođe do požara, odmah treba zvati vatrogasce. Ukoliko izlazite iz stana, obavezno treba zatvoriti vrata, ne koristiti liftove, da stave mokre peškire na vrata i prozore.

Šta ljudi ne treba da rade

- ne ložite nasred sobe

- ne skupljajte stare papire

- ne parkirajte vozila uz hidrante

- ne ostavljajte stari nameštaj po hodnicima

- ne ostavljajte upaljene aparate ako napuštate dom

- ne kupujte kablove na pijaci

Šta u slučaju požara

Saveti

- odmah obavestite vatrogasce

- obavestite komšije

- ako izbije veći požar, napustite stan i zatvorite sva vrata za sobom

- ako niste direktno ugroženi, ostanite u stanu i ne otvarajte vrata

- mokre peškire postavite na vrata i prozore

- ne koristite lift tokom požara

- ne smete koristiti vodu da biste ugasili požar na električnim instalacijama i aparatima

