RANĐIĆ: Za kompletnu obnovu Hilandara potrebno još 3,5 miliona evra

Za obnovu izgorelog dela srpskog manastira Hilandara u Grčkoj potrebno je još prikupiti oko 3,5 miliona evra, ali bez nekih infrastrukturnih poduhvata koji su nu planu. Ovu procenu je u Nišu dao Milivoj Ranđić, direktor zadužbine Hilandara iz Beograda.

On je rekao da je do sada obnovljeno od 65 do 70 odsto objekata, ali da će biti potrebno mnogo rada i truda da se sve obnovi. Njegova procena je da će se kompletna obnova završiti za tri godine odnosno 2022. godine.

Najveća srpska svetinja, manastir Hilandar buknuo je 4. marta 2004. godine gde je plamen "progutao" više od polovine manastirskog kompleksa. Tada su izgoreli konaci, trpezarije sa kuhinjom, dohije. Izgoreli su manastirski konaci iz perioda od 14. do 19. veka i četiri paraklisa - male unutrašnje crkve.

"Ne umanjujući bilo čiji značaj u Srbiji, moram da kažem da Niš i Beograd za sada prednjače ne samo u sakupljanju pomoći već i u radu gde se ne pita za dnevnice i slično. Hilandar koji je od neprocenjive vrednosti za našu kulturu su pomagala niška preduzeća, ali i radnici tih preduzeća koji su izdvajali svoje skromne priloge da bi obnovili izgorele delove manastira. To nam je od izuzetnog značaja", priča Ranđić.

On kaže da se za sada mnogo uspelo, pogotovu u postavljanju infrastrukture oko manastira.

"Znate, Hilandar se nalazi daleko od civilizacije tako da je postavljanje vodovodne i druge infrastrukture, kabliranja, instaliranja savremene telekomunikacione opreme i drugih poslova za sada završeno za oko 200.000 evra. Da bi se kompletirala ta infrastruktura potrebno je još oko 150.000 evra. Za sada ne bih govorio o planiranom solarnom sistemu jer postoje planovi koje bi trebali da realizujemo", objašnjava Ranđić.

On kaže da se obnova Hilandara u poslednjih godinu dana susreće sa problemom manjka radnika i majstora. Ranđić je posetio Niš da bi se na jednoj večeri susreo sa preduzetnicima i humanim ljudima koji su značajno pomogli obnovu Hilandara, a domaćin je bila Dragana Sotirovski, načelnica Nišavskog okruga.

