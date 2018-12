LEDENA JUTRA, OBLAČNI DANI: Utorak širom Srbije u znaku prave zime, do 2 stepena

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u većem delu mestimično slab sneg, uvece i noću prestanak snega, na severu uglavnom suvo uz zadržavanje magle veći deo dana i uz slab vetar slab severni i severozapadni.

Najniža temperatura od -9 do -2 C, najviša u većini mesta od -4 do -1 C, u Timočkoj Krajini 2 stepena, saopštio je Republički hidrometerološi zavod. I u Beogradu će biti oblačno i hladno, uz slab vetar i temperaturu od minus 4 do minus 2 stepena.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu ujutro biti hladno sa slabim i umerenim mrazem i mestimično maglovito, a u toku dana malo toplije, posle podne delimično razvedravanje.

U četvrtak i petak se očekuje pretežno oblačno i još malo toplije, ponegde slaba kiša i susnežica, u planinama slab sneg, u košavskom podrucju pojačanje jugoistocnog vetra. U noćnim i jutarnjim satima ponegde će se kiša lediti pri tlu, a od subote toplije, ponegde sa slabom kišom, dok će se sneg u nižim predelima otapati.

