GRIP ODNEO DVA ŽIVOTA: Obolelih 3.427, najviše dece i mladih!

U Srbiji je od početka godine dvoje ljudi preminulo, dok je oko 3.427 osoba zaraženo oboljenjima sličnim gripu, podaci su Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Pomoćnica direktora "Batuta" Darija Kisić Tepavčević kaže da je teško utvrditi da li je virus gripa uzrok smrti, jer je reč o osobama iz Beograda i Novog Sada koje su bile hronični bolesnici i u povećanom riziku za nastanak komplikacija.

- Kod hroničnih bolesnika virus gripa može da komplikuje osnovno oboljenje, a sa druge strane, znamo da su ove osobe u povećanom riziku za nastanak različitih komplikacija. Vakcinacija je najbolja mera prevencije protiv gripa, a građani su ove godine bili savesni i većina onih koji spadaju u rizične kategorije vakcinisani su na početku sezone. Već je potrošena većina vakcina - rekla je doktorka Tepavčević i dodala da je preostala izvesna količina vakcina, koja je ravnomerno raspoređena po vakcinalnim punktovima.

U izveštaju Instituta navodi se da je prvi potvrđen slučaj gripa od početka ove godine registrovan na teritoriji Vojvodine i da se radi o virusu gripa tipa A (H3N2), dok su prva dva slučaja infekcije A (H1) potvrđena u Beogradu i Nišu još krajem prošle godine.

- Najviše obolelih je među populacijom uzrasta do četvrte godine, ali i među mladima i radno aktivnim stanovništvom. Od 31. decembra 2018. do 6. januara 2019. u Srbiji je zabeleženo 3.427 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Od početka sezone gripa registrovano je 47.612 obolelih - saopštava "Batut".

Specijalista opšte prakse dr Nevenka Dimitrijević objašnjava za Kurir da se povećan broj obolelih očekuje sa otopljenjem, jer veća temperatura pogoduje širenju virusa.

- Sad je kasno za vakcinu, ona se sad ne prima jer postoji mogućnost da je primalac već zaražen. Infekcija traje od oktobra prošle godine, mislim da neće biti velikog broja zaraženih jer je dosta građana i primilo vakcinu protiv gripa - kaže doktorka Dimitrijević.

Dr Biserka Obradović

Porast obolelih sa početkom školske godine

Primarijus dr Biserka Obradović objašnjava da i oni koji prime vakcinu nisu zaštićeni od virusa naredne dve do tri nedelje i u tom periodu se mogu inficirati gripom.

- Ovih dana je zabeležen blagi porast pacijenata, ali to su oboljenja slična gripu koja izazivaju adenovirusi, a ima ih preko 60 vrsta. Međutim, kako je krenula školska godina, očekujemo porast obolelih. Potrebno je ojačati imunitet, unositi vitamin C i cink, dobro spavati, unositi dosta tečnosti, izbegavati alkohol i duvan, povećati fizičku aktivnost. Simptomi kod ovog gripa su znatno jači, temperatura do 40, jaka malaksalost, bol u mišićima, mučnina, glavobolja... - kaže doktorka Obradović.