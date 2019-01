MAJKA PREMINULOG ANDRIJE NE KRIVI LEKARE Posle operacije rekao mi je: Mama, ne mogu da verujem da sam ovo ja! Ali njegov ORGANIZAM NIJE IZDRŽAO...

Mirjana, majka malog Andrije S., koji je preminuo na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu nakon operacije deformiteta kičme u privatnoj Opštoj bolnici "Atlas", kaže da su ona i dete bili oduševljeni operacijom ali da dečak jednostavno nije izdržao.

- On je podneo toliko operacija do sada, ova je bila jedna od najtežih i najdužih.. Bila sam uz njega i kada se probudio nakon operacije bili smo srećni, nadali smo se najboljem. On je bio pri svesti, pričali smo, počeo je da pije da jede. Pokazala sam mu sliku njegove ispravljene kičme i bio je presrećan - priča nam Mirjana: - Bio je presrećan! Rekao je da jedva čeka da se vrati u školu za dva meseca i da mu se sviđa to što mu je ispravljena kičma. Pitao me je: "Mama, pa da li sam to ja?" Oduševljen je bio...



Mirjana dodaje da bolnici i lekarima ništa ne zamera, kao i da su to dobri lekari koji su non stop bili uz Andriju.



- Neverovatan preokret kakav je bio i kako se stanje pogoršalo. On je bio dosta slab, jedno plučno krilo, više dijagnoza, ali smo se svi nadali da će biti bolje i bilo je, ali eto pogoršalo se.. Čak je i fizioterapeut dolazio da rade vežbice.. - ispričala nam je Mirjana.

