VIRUS AH1N1 STIŽE IZ HRVATSKE, GDE JE ODNEO SEDAM ŽIVOTA: Epidemija gripa dostiže vrhunac, a vakcina nema

Srbiju uskoro očekuje vrhunac epidemije gripa koji nam stiže iz susedne Hrvatske, gde je odneo sedam života. Dok se tamošnji lekari bore za život još 26 osoba, u Srbiji, osim što vakcina gotovo i da nema, sada je za vakcinaciju kasno jer je za imunizaciju potrebno dve do tri nedelje.

Do sada su u Srbiji od gripa umrle dve osobe, a epidemiolozi smatraju da su najugroženiji hronični bolesnici i osobe starije od 65 godina koje imaju slabiji imunitet.

- To je epidemija koja je počela polovinom decembra i izolovan je virus gripa AH1N1, koji je potomak čuvenog virusa iz 1918. godine koji je iznedrio katastrofalnu špansku groznicu. Virus nije naivan i treba ga se čuvati baš kao što je trebalo i vakcinisati se na vreme. Prema izveštaju Instituta "Batut", to je i učinio veliki broj građana. Zato je od oko 250.000 vakcina, koliko smo imali, ostalo vrlo malo i te količine su raspoređene prema potrebi. Ta vakcina je namenjena da spreči umiranje i u 98 odsto slučajeva sprečava smrtnost od gripa, ali nije u toj meri moćna da spreči epidemiju. Određeni broj građana može da dobije grip i pored toga što je vakcinisan - kaže epidemiolog dr Radmilo Petrović i dodaje da ovaj grip traje od šest do osam meseci.

On naglašava da je zato najvažnija vakcinacija starijih osoba i hroničnih bolesnika kojima je imunitet oslabljen.

- Nije iznenađenje što je u Hrvatskoj umrlo sedam osoba. I kod nas će taj broj biti veći, a to što su kod nas bila svega dva smrtna slučaja od gripa, to je zato što se evidentiraju samo oni slučajevi kod kojih je grip potvrđen. Za vakcinaciju nije kasno ni sad ako je ima, ali je problem što je potrebno da prođe dve do tri nedelje dok se ne stvori imunitet, a do tada bi vakcinisani morali da budu pod staklenim zvonom da im u međuvremenu neko ne prenese grip - objašnjava Petrović i dodaje da će epidemija gripa potrajati do kraja januara, a pošto đaci odu na raspust, do polovine februara će potpuno da se okonča.

Imunolog Srđa Janković iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj izjavio je da se virus gripa konstantno menja, da evoluira i adaptira se na ljudsku odbranu.

- Ali zato i vakcinu menjamo, a ona daje delimičnu zaštitu koja može biti presudna. Mi nekad potcenjujemo grip, a kada nastane pandemija, mi se uplašimo. Loša vest je da je izvesno da će talas gripa iz susedstva da se prenese u Srbiju, a dobra vest je da to ne znači da će biti rizičnijeg gripa nego obično - rekao je Janković za Prvu TV.



U Beogradu šmrca 13.910 građana

U Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja kažu da je u Beogradu od 7. do 13 januara od akutnih respiratornih infekcija obolelo 13.910 građana.

- Od tog broja, 30 odsto su oboleli uzrasta od pet do 19 godina. Među osobama starosti od 20 do 64 godine obolelo je 5.536 osoba, dok je među starijima od 65 godina respiratorne infekcije imalo manje od 2.000 osoba. Što se najmlađih tiče, u uzrastu od jedne do četiri godine od respiratornih infekcija je obolelo 2.372 deteta - kažu u Gradskom zavodu za javno zdravlje i dodaju da je kod 56 osoba konstatovano oboljenje slično gripu.

Brojke

- 2 osobe umrle su u Srbiji od gripa

- 7 osoba je preminulo od gripa u Hrvatskoj

- 250.000 doza vakcina kupila je Srbija

- 3.427 osoba u Srbiji zaraženo je oboljenjima sličnim gripu

- 13.910 osoba u Beogradu ima neku respiratornu infekciju

