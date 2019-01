VREME DANAS: Oblačno i maglovito, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom

BEOGRAD - U Srbiji će ujutro biti mestimično sa maglom, a tokom dana oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i dodao da će na severu Vojvodine biti uglavnom suvo.

Vetar će slab do umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus tri do jedan, a najviša dnevna od dva do sedam stepeni Celzijusa.

Tokom noći se predvidja delimično razvedravanje.

U Beogradu će ujutro biti ponegde magla, a tokom dana oblačno i veći deo dana suvo, posle podne slaba kiša, susnežica i sneg.

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura biće oko nule, a najviša dnevna oko tri stepena Celzijusa. Tokom noći se predviđa delimično razvedravanje.

Nepovolјna biometeorološka situacija doprineće pojačanju tegoba kod hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima tokom prepodnevnih sati. Pospanost i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije.

