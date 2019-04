NEVEROVATNA PRIČA BEOGRAĐANINA: Poslao je svoj CV na 20 adresa u Srbiji i u Nemačkoj! Njihovi odgovori su ga šokirali!

Dušan Petrović iz Beograda, nezaposleni IT stručnjak, tvrdi na svom profilu na jednoj društvenoj mreži da ga od 20 firmi u Srbiji za koje je aplicirao za posao nijedna nije pozvala na razgovor. Međutim, kada je isto to uradio u Nemačkoj, dobio je pozitivan odgovor iz čak 17 preduzeća!



Ovaj momak kaže u svom postu da, dok je bio na praksi u nemačkom Hamburgu, odlučio je da pošalje CV i motivaciono pismo kompanijama za koje je bio zainteresovan. Ne samo da je u rekordnom roku dobio odgovor od tih kompanija već je bio pozvan i na razgovore.

foto: Profimedia

Bez odgovora

Poslao sam svoje podatke u 20 nemačkih preduzeća, od kojih je 16 tražilo radnike. Svakom sam prilagodio biografiju. Već nakon nekoliko sati dobijao sam odgovore. Čak 17 firmi bilo je zainteresovano, tri su mi takođe odgovorile, ali su ljubazno rekle da traže radnike iz EU - piše Dušan i objašnjava da je bio začuđen jer u Srbiji sa istim CV nije imao nikakvog uspeha, a poslao je na isti broj adresa!

Ova priča je unela buru među građanima na društvenim mrežama, a iz većine komentara može se naslutiti kako je kod nas u Srbiji teško doći do posla, a očigledno da je teško doći čak i do razgovora za posao.

Samo na vezu

Ranka Savić, predsednica Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, kaže da je to jedan sindrom koji se širi našim društvom i da se ne zna više red.

- Kod nas je u principu teško dobiti posao, samo ne znam da li je to sada i u IT kompanijama. Teško je izuzetno naći posao i bez te političke gurke, kako ja to nazivam, zaista vama treba neko ko gura zapošljavanje. Da je bilo koja druga oblast rada, pa i da kažemo, ali u ovom sektoru to je malo teže poverovati - kaže Savićeva.

Do zaključenja broja, sa Dušanom Petrovićem nismo uspeli da kontaktiramo.



* nepotizam

* političke veze

* preporuke

* članstvo u strankama

* prijateljske veze

Kurir.rs/B. Travica

Kurir