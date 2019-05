VOZAČI I PREVOZNICI NA VELIKIM MUKAMA: ALARM! Penzioneri za volanom autobusa

Zbog masovnog odlaska profesionalnih vozača iz Srbije mnogi prevoznici su prinuđeni da zapošljavaju ljude od 50-60 godina, pa čak i penzionere! Pored toga, ubrzane su i prekvalifikacije vozača sa C na D kategoriju, što baš i nije bezbedno.

Koliko je važno da vozači budu pravi profesionalci i u najboljim godinama, svedoči nedavna nesreća "Niš ekspresa" u Barlovu kod Prokuplja u kojoj je poginulo pet ljudi, pošto je vozač samo mesec dana vozio autobus, a prethodno je za isto toliko vremena završio obuku!



Na ovo upozorava predsednik Sindikata vozača GSP Beograd Nebojša Mitrović, koji ističe da je nedostatak vozača veliki problem.

- Non-stop je otvoren konkurs, a postoje i prekvalifikacije sa C na D kategoriju. Sada su te prekvalifikacije nešto ubrzane, traju oko dva-tri meseca. Zbog potrebe za vozačima to sve ide ubrzno, pa sad ko koliko ukapira i kako se ko snađe. Pitanje je koliko je i to bezbedno. S obzirom na to da su u inostranstvo otišli kvalifikovani ljudi i da nam hronično fale vozači, gradski i međugradski prevoznici nemaju vremena da čekaju - navodi Mitrović za Kurir.

Naš sagovornik dodaje da se novi talas masovnih odlazaka vozača očekuje i u naredna dva meseca.

- Odlaze nam u inostranstvo iskusni vozači, a dobijamo manje iskusne vozače, takoreći početnike. Radno vreme je produženo sa sedam na osam sati, zbog nedostatka vozača radi se i po šest dana nedeljno, a često i bez pauze. To je problem, rizikujemo živote putnika i živote vozača. Umorni su, neispavani, rade za male plate. To je teško i naporno, čak i za one sa iskustvom, a kamoli za početnike i neke koji su tek seli za volan autobusa. Neophodno je vozačima povećati plate i sprečiti odlazak kvalifikovanih ljudi iz zemlje - napominje Mitrović.



On objašnjava da su privatni prevoznici u goroj situaciji nego GSP.

- Privatnici su došli u situaciju da primaju čak i penzionere, ljude sa iskustvom i bez iskustva, samo da popune broj. Tu je daleko teža situacija sa ljudske strane. Ne može baš penzioner da odreaguje kao neko mlađi u nekim nepredviđenim situacijama. Posao vozača je ugrožen, odgovara za toliko veliki broj ljudi u saobraćaju i njihove živote, veoma je teško. Jedino rešenje u celoj ovoj priči je da se vozači plate adekvatno - zaključuje Mitrović.

Stručnjak za saobraćaj Milan Vujanić navodi da kada je neko zanimanje deficitarno, znači da nije odgovarajuće plaćeno.

- Biti vozač profesionalac je izuzetno ozbiljno i odgovorno zanimanje. Imamo manjak vozača, zato se sve ovo i dešava. Broj položenih vozača D kategorije je mnogo veći od onih koji rade u tom poslu, što znači da im je isplatljivije da rade nešto drugo. Moramo promeniti odnos prema tom zanimanju, jer nam ti ljudi baš život znače i u njihovim smo rukama i formalno - kaže Vujanić za Kurir.



Brojke

6 hiljada profesionalnih vozača napustilo Srbiju u poslednjih nekoliko godina

247 vozača napustilo je GSP prošle godine

25.000 do 60.000 dinara iznosi plata vozača u Srbiji

Nedostatak kadra

Konkurs za prijem stalno otvoren Konkursi za vozače su uvek otvoreni, a prevoznici često obaveštenja o zapošljavanju ističu i u autobusima. Pojedini privatni prevoznici angažuju i vozače iz unutrašnjosti, a neki im plaćaju smeštaj u stanovima, gde ih u sobama spava i po troje-četvoro. Plata je oko 45.000 dinara, dok na istim poslovima u inostranstvu zarađuju od 1.500 do 2.000 evra i više. Budući da im nedostaje oko 200 vozača, GSP je nedavno odlučio da šofere traži posredstvom privatne agencije, kao i da plati doškolovanje vozača za D kategoriju, uz uslov da se oni obavežu da će raditi dve godine.



