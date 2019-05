MINISTARKA KUBUROVIĆ: Uvođenje elektronske aukcije rešiće mnoge dileme

Najveća novina u predloženim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju u tome je što više neće biti dozvoljena prodaja nepokretnosti u kojoj građanin stanuje zbog komunalnog duga do 5.000 evra, izjavila je danas ministarka pravde Nela Kuborović.

Ona je kao revolucionarno rešenje pomenula uvođenje elektronske aukcije za prodaju nepokretnosti.

Kuburović je novinarima u pauzi konferencije "Izlaz iz sive ekonomije" rekla da će uvođenjem elektronske aukcije biti otklonjene sve negativne priče koje se odnose na taj deo izvršnog postupka, a koje su, kako je rekla, vrlo često nedokazive.

To se, dodala je, odnosi na priče poput onih "da li određena lica samo učestvuju u postupku nabavke nepokretnosti i da li je ostalima to zabranjeno".

"Sada će postojati jedan transparentan postupak gde će svima biti omogućeno da učestvuju u postupku i do samog završetka prodaje, dok se lice ne uknjiži u katastar, neće se znati ko je kupac", rekla je Kuborović.

Kao drugu značajnu promenu navela je da će plata ubuduće zbog prinudnog izvršenja moći da bude opterećena do polovine, a penzija do trećine, minimalac do četvrtine.

Navela je da izmene zakona izazivaju veliku pažnju javnosti, da je trenutno u toku javna rasprava, da se danas održava okrugli sto u Novom Sadu, a tokom sledeće nedelje biće i u Beogradu.

"Tada će detaljno radna grupa prezentovati šta je sve novo što izmene i dopune zakona treba da donesu. Svakako je zakon bitan, jer od brzine izvršenja zavisi i koliko je ostvaren stepen vladavine prava u Srbiji, zavisi pozicija Srbije na Duing biznis listi i zavisi koliko su zaštićeni poverioci, koliko su zaštićeni dužnici", kazala je Kuburović.

U narednih deset dana ona očekuje kraj javne rasprave, a potom da se taj predlog vrlo brzo nađe u skupštinskoj proceduri.

"Prema Akcionom planu za položaj Srbije na Duing biznis listi predviđeno je da ovaj zakon bude utvrđen u trećem kvartalu godine, ali verujem da postoji mogućnost I zainteresovanosti javnosti da to bude i ranije", rekla je Kuburović.

