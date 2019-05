RUSKI GAZDA POSLAO PISMO ZAPOSLENIMA I KUPCIMA NEFA NAMEŠTAJA: Nismo ruski lopovi i prevaranti, svi će dobiti svoj novac

Ruska kompanija nameštaja "Spilit" je iznenadnim odlaskom iz Srbije izazvala veliko ogorčenje ,a posle brojnih članaka u medijima, srpskoj javnosti se otvorenim pismom obratio Andrej Hodašević, vlasnik dve velike fabrike nameštaja u Rusiji, koji stoji i iza firmi koje su proizvodile nameštaj u Srbiji.

On je naveo da je pismo uputio da bi se suzbila dalja panika i kako bi smirio kupci, a njegovo obraćanje prenosimo u celosti:

"Poštovani kupci i zaposleni,

Iskreno se izvinjavamo zbog stresa koji ste pretrpeli na osnovu medijskih objava o „ruskim lopovima i prevarantima“ koji su ukrali vaš novac i pobegli iz zemlje. To nije tačno. Naše kompanije nisu koristile sredstva državnog podsticaja, nismo zadržali za sebe novac kupaca i nismo iz Srbije uplatili nijedan dinar na svoje privatne račune. Sve do prošlog meseca smo redovno finansirali poslovanje kompanija, pri čemu je visina ulaganja samo u toku aprila premašila pola miliona evra. Naši zaposleni su i pored donete odluke o zatvaranju kompanije Nefa nastavili da vam redovno isporučuju nameštaj sve do 23.05. prema planu trebalo je da sva potraživanja kupaca budu obezbeđena nameštajem i rešena.

Na žalost posle neistinitih objava u medijima izbila je konfuzija u magacinu, te više nismo u mogućnosti da vam isporučujemo nameštaj zbog opasnosti po vas i po naše zaposlene.

Želimo da vas uverimo da NIKO OD NAŠIH KUPACA I ZAPOSLENIH neće biti prevaren. Svi ćete dobiti svoj novac.

Kao vlasnik holding kompanije obećavam da će u njenom okviru biti uspostavljen budžet za povrat novca i da ću do 31.05. srpskoj kompaniji uplatiti sredstva koja će biti dovoljna za isplate svim kupcima i zaposlenima.

Na nama je da u narednih nedelju dana organizujemo praktično sprovođenje tih aktivnosti, pa ćete naknadno biti obavešteni o broju telefona za kontakt sa ljudima koji će vršiti povrat novca. Pored toga ćemo nastojati da ponovo pokrenemo web sajt NEFA.RS kako bismo vas što pre mogli obavestiti o svim koracima koje preduzimamo.

Molim Vas da se ne prepuštate panici. Nećemo dozvoliti da naše ime i poslovni ugled budu ukaljani, pa ćemo i na kraju poslovanja kompanije postupati u svemu zakonito i u potpunosti korektno", kaže se u pismu koje je potpisoa Andrej Hodasevič, investitor Nefa projekta.

