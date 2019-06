ŠKOLSKI KALENDAR ZA NAREDNU GODINU: (Ne) ukida se jesenji raspust

Školski kalendar za 2019/20. godinu predviđa da đaci imaju tri raspusta - zimski, prolećni i letnji. Kada je reč o jesenjem raspustu, ostali su uskraćeni za jedan dan, pa će se u novembru, umesto četiri dana kao dosad, odmarati tri.



Oni će predah napraviti za dane vikenda, 9. i 10. novembra, i u ponedeljak, 11. novembra, kada se obeležava državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže za Kurir da se ne ukida ništa, a da je cilj da se raspusti prave prema predagoškim zahtevima ustanove.

- Naravno da se poštuju praznici i sve drugo, ali je prevashodno da se na oko šest nedelja rada pravi predah, i to nije ništa neobično - naveo je Šarčević.

Prvo polugodište za osnovce i srednjoškolce počinje 2. septembra, a završava se 31. januara 2020. godine, zimski raspust ponovo će imati dva dela, prvi će početi 30. decembra i trajaće do 7. januara, dok će drugi deo raspusta trajati od 3. do 17. februara.

foto: Marina Lopičić

Učenici osnovnih škola će na prolećnom raspustu biti od 13. do 20. aprila, a srednjoškolci od 15. do 20. aprila. Drugo polugodište traje od 18. februara do 2. juna za maturante, a do 16. juna za ostale učenike. Srednjoškolci se raspuštaju 19. juna, a maturanti će se raspustiti između 22. i 29. maja.



Jednosmenski rad

Spisak škola do 20. avgusta Jasmina Đelić, načelnik Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava Ministarstva prosvete, objasnila je za Kurir da će se projekat jednosmenskog rada, koji predviđa da deca nakon nastave ostanu u školi od 12.30 do 16.30, realizovati u školama koje već rade u jednoj smeni.

- To je 240 objekata, mi smo ovim projektom selektovali i neke matične škole koje imaju izdvojene objekte u selima. Ministarstvo je školama dostavilo predloge sadržaja za učenike, a škole će i nama slati svoje predloge. Ministarstvo će spisak škola koje mogu da realizuju ovaj koncept objaviti najkasnije do 20. avgusta na sajtu - navela je ona.

Kurir.rs/ M. B.

Foto: Profimedia, Marina Lopičić

Kurir