NEZADOVOLJSTVO MATURANATA U ETŠ "NIKOLA TESLA": Pola razreda palo na popravni

Čak 14 maturanata jednog odeljenja smera elektrotehničar procesnog upravljanja Elektrotehničke škole "Nikola Tesla", koje broji 26 učenika, palo je na popravni ispit iz matematike.



Pojedini roditelji ovih učenika zvali su redakciju Kurira da se požale na to jer, kako kažu, smatraju da je to nepravda, da je možda moglo deci da se progleda i kroz prste s obzirom na to da je ovo završna godina, a bilo je i onih koji smatraju da je njihovom detetu nepravedno zaključena jedinica iz ovog predmeta.



Međutim, direktor škole Branko Subotić kaže za Kurir da se roditelji tokom školske godine nisu preterano interesovali za ocene svoje dece, a da je sad bilo usmenih žalbi.

- Nisu pokazali znanje koje je potrebno i sada će polagati ispit u junu. Nije to sada odjednom, znanje se pokazuje tokom cele godine, škola je ozbiljna, imaće pravo da polažu i to je sasvim legitimno. Roditelji su pustili decu i mislili su da će neki dobiti na poklon neke ocene. Mora prosek ocena biti preko jedan i po, ne možemo mi da kršimo zakon i zaključujemo dvojke - rekao je Subotić.

