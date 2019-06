POČINJE NAPLATA PUTARINE KROZ GRDELICU: Evo koliko će vas prolazak novim auto-putem koštati, poskupljenje tek sledi

Naplata putarina na nedavno otvorenoj deonici kroz Grdeličku klisuru počinje danas, tačno u podne, a istovremeno će se primenjivati i drugačiji sistem obračuna, obaveštavaju iz JP "Putevi Srbije".

Tako da, ukoliko ovog leta automobilom putujete u Grčku platićete 250 dinara više nego do sada.

Prema prvim najavama, nakon puštanja saobraćaja kroz 26,3 kilometra dugu deonicu kroz Grdeličku klisuru, naplata putarine trebalo je da otpočne tek od 1. jula, ali će građani dodatni novac morati da izdvoje i dve nedelje ranije.

Tako iz JP "Putevi Srbije" javljaju da u subotu, 15. juna u 12 časova, počinje zatvoreni sistem naplate putarine na autoputu E-75, na deonici od Doljevca do Preševa.

Ako na put krećete i kroz Grdelicu prolazite do danas do podneva, od Beograda do Preševa putarina košta 1.090 dinara, što možete proveriti i na sajtu "Puteva Srbije".

Međutim, sada je sistem izračunavanja nešto drugačiji i to tako da svoju rutu delite na dve deonice. Naime, ako putujete recimo od Beograda, sada računate koliko vas košta putarina od prestnice do Niša (800 dinara za automobile) i sa njom sabirate vrednost koja se naplaćuje od Doljevca do Preševa (540 dinara za automobile).

To znači da od danas u podne putarine od Beogrda do Preševa koštaju ukupno 1.340 dinara, što je 250 više nego da ste prošli pre podneva.

Dakle, naglašavaju iz "Puteva Srbije": ulazna stanica je ona od koje krećete, ali izlazna naplatna stanica uvek je Niš.

Tako, ako kolima putujete u Severnu Makedoniju ili dalje ka Grčkoj, te svakako morate doći do Preševa, iz, recimo, Subotice, na sledeći način računate koliko ćete potrošiti na putarinu: od Subotice do Niša treba vam 1.360 dinara, a za drugu deonicu, od Doljevca do Preševa još 540 dinara. Dakle, to je ukupno 1.900.

Do danas u podne važi stari sistem računanja, po kome putarina za relaciju Subotica-Preševo iznosi 1.650, što znači da je i u ovom slučaju po sredi poskupljenje od 250 dinara.

Sledi poskupljenje Takođe, valja imati u vidu da vozače očekuje poskupljenje putarina već od 1. jula, i to za 12 odsto. U JP "Putevi Srbije" kažu da još nemaju informacije hoće li se poskupljenje odnositi i na cene koje se primenjuju na deonici od Doljevca do Preševa.

Jednako će biti skuplje i ukoliko budete putovali iz Novog Sada. Naplata direktnog puta Novi Sad-Preševo do sutra će koštati 1.300 dinara. Ako primenimo novi sistem računanja, od Novog Sada do Niša ćete platiti 1.010 dinara, od Doljevca do Preševa još 540, što je ukupno 1.550.

Fiksna cena od 540 dinara za automobile, odnosno vozila prve kategorije, naravno ne odnosi se i na vozila drugih dimenzija.

Tako će vozači vozila Ia kategorije, odnosno motora, plaćati 270 dinara da bi prešli put od Doljevca do Preševa. Vozači automobila koji imaju i prikolicu, pripadaju drugoj kategoriji, a to košta 810 dinara.

Prema podacima "Puteva Srbije", motorna vozila treće kategorije plaćaće još 1.620 dinara, a četvrte kategorije 3.240.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir