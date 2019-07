ZABRINJAVAJUĆI TREND MEĐU MLADIMA U SRBIJI: Srednjoškolci padaju u komu od alkohola!

Zloupotreba alkohola je na prvom mestu uzroka smrtnosti kod mladih između 16 i 31 godine u Evropi, dok u Srbiji svaki drugi tinejdžer uzrasta od 14 do 16 godina povremeno pije alkohol, a svako peto dete se povremeno opija. Ne samo to - klinci nekada toliko preteraju sa žestinom da čak padnu i u komu!



Prema podacima nacionalnog istraživanja o zdravstvenom ponašanju kod dece, koje je prošle godine uradio Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", čak sedam odsto dece ovog uzrasta redovno pije.

Još jedan dokaz ovog užasavajućeg trenda stiže iz Niša, gde Hitna pomoć svakog vikenda interveniše pet do šest puta zbog prekomerne doze alkohola kod srednjoškolaca. Jedan od lekara Hitne pomoći u Nišu kaže da pamti slučaj kada je srednjoškolac u školskom dvorištu toliko popio da je pao u komu!

- To je jedan od slučajeva gde su se srednjoškolci okupili, popili i jedan dečkić je toliko pio da je pao u komu. Ostali, umesto da pozovu Hitnu pomoć, razbežali su se. Nas je pozvao slučajni prolaznik koji je video nepomičnog prebledelog dečaka. Ne znam šta bi se dogodilo s njim da nismo stigli na vreme. Kada roditelji dođu po njih, mi popričamo s njima, upozorimo ih, ali nešto u tim apelima ne vidim neki uspeh, jer se to nastavlja - kaže ovaj lekar Hitne pomoći.



Dr Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i dugogodišnji nacionalni predstavnik za saradnju sa SZO vezano za alkohol i alkoholnu politiku, objašnjava da se Srbija nalazi između 10. i 15. mesta u Evropi po broju mladih koji zloupotrebljavaju alkohol.

- Kod adolescenata još nije u pitanju alkoholizam, jer je to bolest zavisnosti, već zloupotreba alkohola, gde oni, maltene takmičarski, ispijaju što brže i što veće količine žestine kako bi realizovali sebe, ostavili utisak u društvu i to je jedan začarani krug. Veliki je to problem, naročito kod nas, jer je prevencija slaba i veoma mali broj stručnjaka se time bavi. Problem predstavlja i to što neko, uprkos zakonskim zabranama, prodaje piće maloletnicima, ali i hipertolerancija našeg društva na alkohol. Opijanje je ovde karta za svet odraslih i neretko su upravo članovi porodice ti koji prvi daju mladima neku žestinu - kaže dr Mladenović i dodaje da devojčice počinju da piju skoro isto kao dečaci.

Brojke

112 maloletnika se u poslednje dve godine našlo na lečenju od alkohola

13 godina je prosečna starost kada deca u Srbiji probaju alkohol

21 godina je prosečna starost kad počinju da se javljaju prvi znaci zavisnosti

35 odsto mladih je pilo alkohol u poslednjih mesec dana

89 odsto mladih je alkohol prvi put probalo u porodičnom okruženju

Vinjak, votka, pivo

Nekad "beton", sad "raketa"

Među mladima koji se okupljaju na Niškom keju ili u školskim dvorištima sada je trend da se dva "unučeta" votke ili vinjaka sipaju u plastičnu flašu od dva litra piva kako bi alkohol što pre delovao. To se nekada zvao "beton", a danas "raketa", što znači da alkohol kod konzumenta što pre počne da funkcioniše, pa je to i uzrok kome. Koliko se noću popije, na primer, na Niškom keju, gde se u letnjim mesecima okupi više hiljada mladih, jasno govori slika u zoru, kad se mogu videti na stotine bačenih plastičnih flaša od piva i staklenaca od žestine.

