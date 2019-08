MLADEN ŠARČEVIĆ MINISTAR PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U VLADI REPUBLIKE SRBIJE: Digitalne učionice i za zabačene planinske škole

Od 1. septembra prvaci u svim školama u Srbiji imaće digitalne učionice, pa čak i u planinskim, isturenim područjima. Oko 500 velikih škola imaće internet i digitalne učionice sa težištem na drugi, peti i šesti razred, i time će se biti zaokruženo onih planiranih 10.000 digitalnih učionica.



To će deci omogućiti da imaju manje teških knjiga i više sadržaja koji su komplementarni sa štampanim štivom, što samim tim znači i uštedu za roditelje.

foto: Shutterstock

Jednosmenski rad



Interesantna novina u predstojećoj školskoj godini biće i to što 300 osnovnih škola kreće u jednosmenski rad kroz celodnevni boravak. Kada dete završi obavezni nastavni ciklus koji počinje ujutru, imaće pauzu, obrok i potom mogućnost da se u školi bavi dodatnim pedagoškim sadržajima, sportskim i umetničkim programima, učenjem stranih jezika... Umesto da uče kod kuće, đaci će to raditi u školi uz nadzor nastavnika, što će smanjiti potrebu da roditelji jure privatne časove. Uz to, deca će biti i bezbedna, neće biti izložena nekim rizicima, a očekujemo i da se tim kvalitetnim sadržajima smanji vršnjačko nasilje. Takođe, roditelji će manje učiti sa decom nego što su to radili do sada. Savetujem im da rad dece prate posredstvom digitalnih formi, da koriste elektronske dnevnike.

foto: Shutterstock

Đačke zadruge



Insistiraćemo i na osnivanju đačkih zadruga. Želimo da roditelji uvide da je to i za njihovu dobrobit budući da bi otvorilo i mogućnost kupovine udžbenika preko zadruge, što bi smanjilo cenu. To bi i školi ostavilo određeni rabat, koji bi mogao da se iskoristi za pomoć siromašnoj deci, uređenje dvorišta, kupovinu ili šivenje uniformi...

foto: Marina Lopičić

Prvaci će imati potpuno drugačiji koncept nastave i učenja, a verujem da će roditelji vremenom shvatiti kako će se njihova odgovornost prilikom samog procesa znatno umanjivati. Želimo takav način rada i pristup uz koji deca neće više da bubaju, nego će svoje znanje da primenjuju koristeći se savremenim tehnologijama.



Da učenje ne bude samo za ocenu već i za dugotrajno znanje.

Srećno đacima i roditeljima od 1. septembra.

Kurir.rs/ Foto: Ana Paunković, Shutterstock, Marina Lopičić

