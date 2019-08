DVA MILIONA VOZAČA STREPI OD REGISTRACIJE: Za zamenu tablica po 4.000 dinara

Obavezna zamena registarskih tablica starih devet godina novi je trošak vozačima u Srbiji koji stiže na naplatu od sledeće godine.

Naime, prema Pravilniku o registraciji motornih i priključnih vozila, svi vozači koji su uzeli registarske tablice pre 2011. godine, od 1. januara 2020. godine na svog četvorotočkaša moraju staviti nove tablice, a što će svakog od njih koštati oko 4.000 dinara. S obzirom na to da je u Srbiji lane bilo oko dva miliona registrovanih vozila, to znači da će trošak zamene tablica, koje su ranije važile neograničeno, odnosno do zamene saobraćajne dozvole, iznositi 7,88 milijardi dinara.

foto: Profimedia

Razlog za ograničavanje važenja tablica je, prema mnogima, prilično problematičan. Prema prvobitnom pravilniku, njihov je rok trajanja bio sedam godina, koliko važi garancija za zaštitnu foliju kojom su presvučene, iako su urađene po najsavremenijoj tehnologiji Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca. Produžetak ovog roka trajanja tablica za dve godine omogućen je izmenama i dopunama Pravilnika 2017, zbog čega ovaj trošak dolazi na naplatu sledeće godine.

Profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić smatra da nema potrebe da se tablice menjaju na devet godina.

foto: Beta

- Ranije smo imali tablice sa neograničenom dužinom važenja. Ipak, to je promenjeno jer sada sve tablice moraju izgledati isto, biti istih dimenzija, boje i slično. Takođe, ne prihvatam da su slova poput č, š, đ, ć razlog za promenu, jer kako stoje u prvom delu tablice, mogu i u poslednjem. Kako su produžili rok važenja tablica sa sedam na devet godina, tako mogu i na jedanaest, a i više. Ko vozačima može da garantuje da su tek proizvedene, a ne da su stajale godinama u magacinu - kaže Vujanić.

Ovo je još jedna zavrzlama koja će vlasnicima vozila izbiti pare iz džepa, a uslediće samo pola godine otkako je vozačima nametnuto pravilo da pri prvoj registraciji neće moći da registruju vozilo ako ne može da se očita broj motora i šasije.

Nevolje s registracijom imali su i vozači koji su na registarskim tablicama imali slova č, š, đ, ć, ž, w i y jer je, zbog mnogobrojnih problema sa tablicama koja sadrže slova sa dijakritičkim znacima, u julu 2017. doneta odluka da se ona izbace iz upotrebe. Ipak, naknadno je vozačima omogućeno da koriste tablice sa tim slovima do isteka registracije vozila i da ih tada zamene.

Potrošači

NEPOTREBAN NAMET

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, smatra da je zamena postojećih registarskih tablica novim zbog isteka garancije na zaštitnu foliju nepotreban trošak za vlasnike vozila.

- Država o tome treba da razmisli i da Ministarstvo saobraćaja u saradnji sa MUP uvede pravila koja važe svuda u svetu. U celom svetu tablice su trajne, pa zašto ne bi bile i kod nas. To je bio planski namet i tu praksu treba ukinuti. Problem može da bude samo tehnička ispravnost automobila, a ne tablice - ističe Papović.

KOLIKO KOŠTA ZAMENA TABLICA

1.093 dinara za izradu tablica Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca

1.097 dinara taksa Ministarstvu unutrašnjih poslova

1.314 dinara za izdavanje saobraćajne dozvole

440 dinara za novu registracionu nalepnicu

Ukupno: 3.944 dinara

Kurir.rs/M. Vujović - S. Tomčić Foto:Marina Lopičić

Kurir