SRPKINJA OSTALA NA DRUMU U GRČKOJ: Leli stao auto, a onda se armija dobrih ljudi DIGLA NA NOGE DA POMOGNE!

Lela je imala peh sa automobilom prilikom putovanja sa porodicom u Grčku i potražila je pomoć potraži u grupi Live from Greece. Ubrzo se pokazalo da su naši ljudi uvek spremni da pomognu jedni drugima. Naime, njoj su u prvi mah pritekli u pomoć momak iz Beograda, Peđa, kao i Mihailis, njegov prijatelj Grk iz Soluna, posle čega su se u rešavanje problema uključili i njihovi prijatelji.

Ona se svima preko Fejsbuka zahvalila na pomoći u vreme nezgode i prenosimo njenu objavu u celosti:.

" ZAHVALNOST - Ne, ne vičem, već krupnim slovima želim da istaknem ovu reč, koja možda i nema dovoljnu jačinu da izrazi osećanja prema velikim ljudima koji su nam priskočili u pomoć onda kada nismo znali šta ćemo i kako - počinje svoju priču Lela Likar.

Ukratko, problemi sa autom usred Grčke. I tu na scenu stupa Peđa, bez koga ne bi bilo ni ovog posta, niti rešenog problema. Peđa iz Beograda zove svog prijatelja, majstora Mihalisa u Solunu i predivnog Ivana, koga smo na kraju prozvali Sveti Ivan i oni, iako lično nismo poznavali ni jednog od njih, uspešno rešavaju naš problem. Ne bih da ulazim u detalje, ali ova ZAHVALNOST je malo u odnosu na ljudskost, razumevanje i pomoć koju su nam ovi ljudu ukazali i na čemu smo im neizmerno zahvalni. Naravno, uključili su se tu i prijatelji iz Beograda, par njih koji su već bili u blizini, na letovanju u Grčkoj. Velika lekcija za nas, velik nauk da sutra i mi budemo nekome pomoć u nevolji.

Hvala vam divni ljudi: Peđa, neumorni Ivane, Mihalis, Saša, Dejane, Igore, Željko, Ivane, Tomo i naravno Angelis iz Nea Moudanie koji nas je prvo vozao od servisa do servisa. Moj naklon i poziv da budete naši gosti kad god poželite.

Hvalila i grupi koja je bila podrška u nezgodnim časovima. Ovo su bili neki dani u Grčkoj kada sam shvatila kako čovek može imati veliko srce i koliko sam srećna što sam upoznala takve ljude. Iako sam starija od svih njih, izvukla sam životne pouke, na primer koliko je reč jaka i koliko nade može da ulije neznanac koji u časovima očaja kaže da će sve biti u redu, pomaže, na vezi je non-stop i uvek se može računati na njega.

Peđa, Ivane - veliki ste kao naš Sveti Sava i naše pravoslavlje, čiji ste kristalni primer. Hvala je malo, ali u nedostatku drugih reči, eto, hvala vam do neba i plavog grčkog mora -napisala je u emotivnom obraćanju putem objave u grupi Live from Greece, Lela. Njena objava je naišla na pozitivne reakcije unutar same grupe, gde su ostali članovi mahom ostavljali komentare u vidu pohvala kako za čin grupe ljudi, tako i za Lelin način izražavanja zahvalnosti".

Ovo je dokaz da još ima dobrih ljudi spremnih da priteknu u pomoć kad je potrebno.

