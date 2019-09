PRIPREME ZA GREJNU SEZONU SU U TOKU: Najjeftiniji ugalj 8.500 dinara, drva niko neće da seče

Sezona kupovine drva i uglja za ogrev već je počela pa su na stovarištima u Srbiji gužve.

Svuda je u ponudi ugalj svih vrsta, po ceni od 8.500 do 23.800 dinara po toni, dok se drva u pojedinim mestima teže nabavljaju. Razlog je, kako za Kurir objašnjavaju prodavci ogrevnog materijala, što nemaju od koga da ih kupe jer su retki ljudi koji hoće da idu u šumu da ih seku.

Problemi

- Veliko je interesovanje za ogrev, ali je problem s drvetom. Mi smo posle dve nedelje dobili samo jedan kamion drva. Drva nema jer su bile kiše i teško se izvlače iz šume, a nema ko da ih izvuče. Problem je što je ljudima preče da beru maline nego da seku drva u šumi. Ovo što imamo bukve i hrasta košta 6.000 dinara po kubnom metru - kaže Stevo Arački, vlasnik jednog od zrenjaninskih stovarišta.

Ne zanimaju ih stabla... Drvoseče neće u šumu foto: Beta/Saša Đorđević

On dodaje da, za razliku od drva, uglja ima dovoljno, a cene se razlikuju u zavisnosti od vrste i kreću se od 8.500 dinara pa naviše.

- Imamo svih vrsta uglja. Uglavnom svi kupuju tri do četiri tone lignita ili pet tona mrkog uglja, koji je kaloričniji. Uzimaju ga oni koji imaju centralno grejanje u kući. Zasad najviše imamo kupaca koji ugalj uzimaju na odloženo plaćanje, putem administrativne zabrane. Sad dajemo ugalj na šest rata, a ko je kupovao početkom godine, tada smo davali na devet rata. Od septembra kreće žešća potražnja, sada je pravo vreme da se kupi ogrev, jer kasnije, kad počnu kiše, drvo i ugalj se slabije suše i onda je to problem za loženje - objašnjava on.

Puno kupaca

Za razliku od Zrenjanina, gde kubure s drvetom za ogrev, u Beogradu ima svih vrsta ogrevnog materijala.

- Cene su iste kao i prošle godine. Kupaca ima i uglavnom se javljaju za ugalj. U proseku se kupuje po tri do četiri tone uglja i sad je idealno vreme za to jer nema kiše, blata i snega. Ali mušterije kupuju kad imaju para. Kupci pelata već su se obezbedili jer je tokom aprila, maja i juna bio jeftiniji pošto su proizvođači gledali da obezbede novac pa su ga prodavali jeftinije. Tada je tona koštala 20.500 dinara, a sada je skuplja za 2.000 dinara - kaže Miloš Radonja sa jednog od prestoničkih stovarišta i dodaje da ugalj košta od 9.200 do 23.800 dinara po toni.

Prevoz skup

NAJMANJE 800 DINARA PO TONI Uz cenu ogreva, građani moraju da računaju i na trošak za prevoz. Pa tako prevoz u prvoj zoni u Beogradu košta oko 800 dinara po toni, dok za transport ogreva na udaljenost do 50 kilometara treba izdvojiti 1.350 dinara po toni.

CENE OGREVA Drvo

Bukva 6.000-6.500 dinara za m3

Hrast 6.000-6.500 dinara za m3

Ugalj

Sušeni vreoci - 14.500 dinara po toni

Banovići - 15.500 dinara po toni

Kolubara sušeni - 12.430 dinara po toni

Kolubara sirovi - 8.500 dinara po toni

Kostolac - 8.500 dinara po toni

Kovin - 8.600 dinara po toni

Pljevaljski - 12.400 dinara po toni

Ruski kameni ugalj - 22.000-23.000 dinara po toni

Kurir.rs/Slavica Tomčić Foto: Shutterstock

