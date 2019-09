BIZARAN TREND SRPSKE OMLADINE: Slikaju se na groblju da bi skupili lajkove!

Fotografisanje na grobljim i takmičenje broju lajkova dobijenih za te fotografije na društvenim mrežama - novi je bizarni trend mladih u Srbiji!

Fotografije jedne srednjoškolke iz Srbije koja usred bela dana pozira na nečijem grobu sa sve prekrštenim nogama uznemirila je javnost. Pretpostavlja se da ona nije jedina koja to radi ako se uztme u obzir da klinci u svemu kopiraju jedni druge.

Sve kači na mreže

Ova devojka, na osnovu čijeg izgleda zaključujemo da ima oko 15 godina, rešila je da na društvene mreže okači svoje fotografije, dok se u pozadini vide nagrobne ploče na kojima su podaci preminulih. U jednoj od svojih objava devojčica je napisala da je „konačno EMO“.

Zabrinjavajući su komentari koji su pljuštali ispod fotki o njenoj lepoti, a bilo je i onih koji su je osudili i njen gest okarakterisali kao nepoštovanja.

Psihoterapeut Jelena Manojlović kaže za Kurir da je ovo jako degutantno i da je ovaj trend opskuran.

Pogrešna poruka

- Šalje se pogrešna slika mladima kako da se ponašaju. Čini mi se da je to neka vrsta dokazivanja među njima, odnosno da oni moraju da urade nešto više da bi impresionirali vršnjake. Mislim da je to želja da se postane popularan po svaku cenu. Deca nemaju moralni kompas šta je OK, a šta nije, nego razmišljaju da urade nešto i da idu korak dalje, „ajde da pretrčavamo auto-put a da ne poginemo i da to snimimo“. Šta će biti sledeće - pita se naša sagovornica.

Ona dodaje da mladi ne shvataju da time što rade često sebe stavljaju u opasnost, kao i da skrnave neke stvari koje ne smeju biti oskrnavljene.

- Ovo je svakako bizaran trend, ti trendovi dolaze i odlaze, ali apelujem na roditelje da kad vide svoju decu da čine neke stvari, da uvedu restrikcije, da razgovaraju s njima. Ovakve stvari roditelji moraju da sankcionišu. Potrebno je da im posvete više vremena, da im objasne da nema potrebe da se dokazuju bilo kome, nego sami sebi. Da ih usmere da je pogrešno da rade ovakve stvari zarad nekog dokazivanja, šoka javnosti i broja lajkova, ne razmišljajući o posledicama - napominje Manojlovićeva.

ČINJENICA BIZARNI TRENDOVI KLINACA - igrali opasnu igricu „Plavi kit“

- slikali se i pozirali s drogom

- slikali se s oružjem

- skakali s mostova

- spuštali se niz oluke

- pentrali se po krovovima

- vežbali na ivicama mostova

- pravili selfije i fotografije na vagonima

Kurir.rs/Mina Branković Foto:

Kurir