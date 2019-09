MINISTAR PROSVETE MLADEN ŠARČEVIĆ ZA KURIR: Roboti i dronovi uskoro u učionicama

Naredne školske godine sve škole u Srbiji biće opremljene malim robotima i određenim brojem dronova, koji će biti namenjeni učenicima koji bi trebalo da ih koriste da programiraju, stiču znanja i uče kroz igru, najavio je Mladen Šarčević, ministar prosvete.

Upravo to je, kaže Šarčević za Kurir, jedan je od procesa digitalizacije, ali i deo programa predmeta informatika.

Četvrtina škola već ima

- Već 25 odsto škola ima te robote koji služe da deca vežbaju informatičke veštine kroz nove predmete, tj. programiranje. Dakle, učenici programiraju rad tog robota - autića, takozvanog M-bota (Mbot), da se kreće po zadatoj liniji ili na sličan način. U svemu tome Britanski savet nam je najbolji saradnik. Više od četiri miliona funti, koje nam oni doniraju, biće raspodeljene u šest školskih uprava Srbije. Biće još jedna raspodela u februaru iduće godine i tada ćemo imati oko 70 odsto opremljenog školskog sistema tim robotićima - kaže Šarčević.

On dodaje da se nada da će do početka naredne školske godine sve škole u Srbiji biti opremljene robotićima.

- U nekim državama se koriste i dronovi. Mi ćemo napraviti jednu aktivnost da oni idu na budžet, u okviru opreme to da predvidimo, a za jedan broj i da tražimo donatore, kao što smo za ovo. Postoje ti lego autići i gledaćemo da nađemo način da finansiramo, da ih imaju i deca u mlađim razredima osnovne škole - navodi on.

Šarčević kaže da deca to vole i da će nešto što su radili u delu nastave moći da primene.

- To će biti u okviru časova informatike, što je već praksa u nekim školama, a to bi moglo da izgleda tako što se pomaknu klupe u učionici, na pod se stavi kao neka prostirka na kojoj će stajati staze kojima će taj autić da ide. Učenici bi trebalo svojim programom da daju zadatak i to da prate preko računara i gledaju koliko su uspešni - objašnjava on.

Slični modeli



Prema njegovim rečima, to će se odnositi na osnovne škole i gimnazije, neke srednje škole već imaju razvijene slične modele.

- Pokušavamo da stignemo neke razvijene zemlje i moramo svi da se angažujemo. To deca već lepo rade, zreliji su i zato smo napravili tim sa ciljem da se informatika uvede kao obavezan predmet za učenike od prvog do četvrtog razreda - zaključuje Šarčević.

Novi trend

