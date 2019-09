DOKAZI O JASENOVCU SU NA OVOJ TAJNOJ LOKACIJI! ISTINU JE SAKRIO LIČNO TITO: Evo kako su krili istinu o nemilosrdnom ubijanju Srba, Ranković smenjen jer je saznao za prevaru

Nekadašnji predsednik Predsedništva SFRJ Borisav Jović otkrio je tajnu koja je čuvana od 1966. godine.

On tvrdi da je Josip Broz Tito u najvećoj tajnosti prebacio u Vatikan dokumentaciju sa najgorim dokazima o stravičnim ustaškim zločinima u Jasenovcu. To je učinio uz pomoć odanog saradnika, hrvatskog funkcionera Ivana Steve Krajačića, a jedini koji je za to saznao bio je Aleksandar Leka Ranković, tada potpredsednik države, zbog čega je ekspresno smenjen i oteran u potpunu ilegalu. Zvanično obrazloženje bilo je da je prisluškivao Tita, u šta gotovo niko ni tada nije poverovao.

- Ranković je sasvim slučajno saznao šta je Tito uradio, i to od našeg ambasadora pri Svetoj stolici koji je to doznao unutar Vatikana. Tita je zgranulo kako je Ranković to mogao da otkrije i zaključio je da ovaj sigurno ima paralelnu obaveštajnu službu - otkrio je Jović.

Kako priča Jović, Ranković se tokom jednog prijema na Dedinju suočio s Brozom i rekao mu šta je saznao. Time je i zapečatio svoju političku karijeru. Bukvalno nekoliko sedmica kasnije na čuvenom Brionskom plenumu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, 1. jula 1966, Ranković je smenjen i izbačen iz partije.

Jović objašnjava da je za sve što se događalo saznao 1975. godine, kada je tek bio postavljen za ambasadora SFRJ u Rimu. Njega je, kako priča za Srpski telegraf, o tome u italijanskoj prestonici obavestio čovek čije ime ne želi da otkrije, a koji je prethodno od tadašnjeg jugoslovenskog ambasadora u Vatikanu (Hrvat Vjekoslav Cvrlje, prim. aut.) saznao da je Tito lično naredio uklanjanje dokumenata koji direktno svedoče o stradanju Srba u Jasenovc.

Prilikom otvaranja mauzoleja posvećenog jasenovačkim žrtvama 31. jula 1968, dve godine nakon sklanjanja dokumenata o zločinima u Vatikan, među prisutnim predstavnicima vlasti nalazio se i Stevo Krajačić. Kad se svečanost završila, misleći da je mikrofon isključen, on je promrmljao u bradu, obraćajući se srpskim borcima: "Ovde smo vas premalo pobili". Ali mikrofoni su bili uključeni i nastao je skandal zbog kojeg je posle nekoliko dana podneo ostavku na članstvo u partiji.

- Taj čovek rekao mi je da budem veoma oprezan pošto je to informacija koja tada ni u ludilu nije smela javno da se iznese. Tito je bez znanja Leke Rankovića, u strogoj i najvećoj tajnosti, celokupnu dokumentaciju o zločinima u Jasenovcu prebacio Svetoj stolici - tvrdi Jović.

Dodaje da je Tito sve uradio uz pomoć tadašnjeg predsednika hrvatskog sabora Steve Krajačića.

- Tita je tada zaprepastilo kako je Ranković to uopšte mogao da otkrije, otud i priča o prisluškivanju. Ipak, cilj je postigao i ta dokumenta nikad nisu ugledala svetlost dana - zaključuje Jović.

(Kurir.rs)

