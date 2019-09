NOĆAS JE PONOVO PLAKAO U SNU, NEMA PARA KOJE MOGU TO DA PLATE! Otac malog Luke (9) iz Loznice koga je izujedao pas: Rane će zarasti, ali TRAUMA OSTAJE (FOTO)

Devetogodišnji Luka I. (9) iz Loznice, koga je u čatvrtak napao pas rase akita i naneo mu povrede nadlaktice na desnoj ruci, i dalje se nalazi na Odeljenju ortopedije Opšte bolnice u Loznici.

Prema rečima njegovog oca Ljubomira, njegovo stanje se prati, ali dete loše spava i sinoć je ponovo plakao u snu.

foto: Kurir.rs/Privatna arhiva

- Preko dana smo sa njim, ali noću nismo pa nam ljudi sa kojima je u sobi kažu da plače u snu. Rane će da zarastu, ali je on doživeo veliku traumu. Mada se to dogodilo u četvrtak nijedan psiholog u bolnici nije obavešten o tom događaju, tako da niko nije sa Lukom o tome porazgovarao. Nameravam čim izađe iz bolnice da privatno konsultujemo nekog psihologa, da sa njim obavi razgovor jer mi planiramo privatnu tužbu i tražićemo mišljenje sudskog veštaka, psihologa i ostalih stručnjaka. On je devetogodišnje dete koje sada leži na odeljenju sa starijim ljudima, pa gleda katetere i svašta, tako da mu nije lako. Samo traži da ide kući. Ništa ne može da se poredi sa stresom koji je doživeo i nema para koje mogu to da plate, priča dečakov otac za Kurir.

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

Ljubomir kaže da Luka voli životnje, kod kuće ima psa, i nada se da ovo što se desilo neće promeniti dečakov odnos.

Inače, napad se dogodio maltene na njegovom kućnom pragu, jer dečak živi nekih 250 metara od mesta gde je vlasnički pas izašao iz neograđenog dvorišta i napao ga.

