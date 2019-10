"Moramo da razgovaramo sa svima jer samo zajedničkim radom u savremenom svetu možemo da donesemo boljitak. Naše ciljeve i zadatke podelio bih u tri oblasti. Prvi cilj je očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Da uradimo sve što možemo da to sačuvamo i da garantujem bolju budućnost za Srbiju i našu decu. Drugi cilj je da sačuvamo našu nezavisnost. Srbija je zemlja koja sama donosi odluke o sebi i svojoj budućnosti. Vi imate jednu službu, jednu zemlju, sarađujte sa svima, ali uvek radite samo za svoju zemlju. Treći cilj je da uložimo dodatne napore da poboljšamo vaše uslove, da ljudi koji rade u službi mogu da izdržavaju svoje porodice, bez brige o egzistencijalnim problemima. Nastavljamo i sa ubrzanim opremanjem službe. Ono što je najvažnije je da ekonomski brzo napredujemo, ali pred nama je izuzetno teška politička i bezbednosna situacija, kao i brojni izazovi sa kojima ćemo morati da se suočimo. Sa svima ćemo da sarađujemo, uvek ćemo hteti da čujemo sve, ali je najvažnije da snažimo svoju poziciju, da jačamo našu armiju da garantujemo sigurnost i bezbednost. Želim vam da da budete čvrsti, hrabri, da vam Srbija bude cilj, čestitam vam jubilej i da još uspešnije obavljate svoj posao. Živela slobodna i nezavisna Srbija!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 120. godišnjice od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove i 17 godina od osnivanja Bezbednosno-informativne agencije.

