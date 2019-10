NEMCI PODELILI SRPSKE JUTJUBERE U KLANOVE! EVO KO JE S KIM: Baka Prase i Čoda protiv Kike, Coneta i Srbljaka! Ovo je PRAVA POZADINA RATA NA YT!

Dojče vele akademija, koja je finansirala pojedine srpske jutjubere i nastanak kontroverzne pesme „Drama“, ne samo da je izazvala rat među dvoje najpopularnijih influensera Baka Praseta i Kike već je i domaću jutjub scenu podelila na klanove!



Jutjuberi o tome nerado javno govore, ali njihova komunikacija u poslednje vreme jasno ukazuje na oštru podeljenost i netrpeljivost, koja se odrazila na njihove fanove. Šira javnost je saznala za ovaj rat kad su se Baka Prase i Kika žestoko sukobili u jednoj TV emisiji.



Rasplamsalo se



Raskol među jutjuberima dogodio se nakon što je jedan od najpoznatijih jutjubera Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, javno razotkrio Dojče vele akademiju, koju je optužio da nudi pare jutjuberima da blate hrišćanstvo i da se pljuju međusobno. Bogdan je u jednom od klipova ispričao da su Nemci nudili njemu i kolegi Čodi 500 evra za saradnju, ali da su oni to odbili. Nekolicina jutjubera je pristala na ponudu akademije, koja je finansirala nastanak pesme „Klikbajt“ i „Drama“, koje ismevaju veru i vređaju pojedine kolege koji su odbili ovaj posao. Nakon toga nastaje sukob među srpskim jutjuberim, pa su tako nastali i klanovi.



Jedan od poznatih influensera, koji nije želeo da mu objavljujemo ime, rekao je za Kurir da koškanja između pojedinih jutjubera datiraju odranije, ali da se nakon objavljivanja pesme sukob rasplamsao, kao i da je to dodatno uticalo na podele na Jutjub sceni.

foto: Filip Plavčić, Printscreen

- U „Drami“ su kolege direktno potkačile Baku i Čodu, koji su nakon toga javno izneli neke stvari. Posle toga u sukob je ušla i Kika, koja je odranije u lošim odnosima s Bogdanom. Među njima nema pretnji, ali je palo dosta teških reči i uvreda. Sve to utiče na veliki broj njihovih pratilaca koji su veoma mladi i to može da bude opasno jer može da dovede do vršnjačkog nasilja - kaže naš sagovornik.



Vršnjačko nasilje



Kako saznajemo, u jednom klanu su Baka Prase, Čoda i Đota, dok su u suprotnom klanu jutjuberi koji su učestvovali u pesmi „Drama“, među njima su Nemanja Arsić, poznatiji kao Cone, Dušan Srbljak, Darko Radovac, Stefan Lazić, Filip Milenkov, izvesna Dženi Martin, Dušan Vuković i Milica Perić, poznatija kao Kovalska. Nakon što je pesma objavljena u sukob se uključila i jutjuberka Kika, pa su pljuštale uvrede između Bogdana, Čode i nje.



Niko od aktera ove svađe juče nije odgovarao na poruke naše redakcije.

Kurir.rs / Mina Branković

Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

Kurir