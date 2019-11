ČUDA U MANASTIRU RAKOVICA NE PRESTAJU DA SE DOGAĐAJU: Dečak se molio na GROBU PATRIJARHA PAVLA pa prohodao! Do sada je zabeleženo 20 SLUČAJEVA ISCELJENJA

Mnogi dolaze na njegov grob da se mole, u nadi za izlečenjem, u želji za potomstvom i rešavanjem problema. Nekim vernicima su molitve zaista pomogle, a bilo je i onih koji su se izlečili od najtežih bolesti.

O tome svedoči i Mirjana Barišić iz Zemuna, koja već deset godina pomaže manastiru Rakovica i koja potvrđuje da se na mestu gde patrijarh Pavle počiva oseća poseban mir.

Svetac koji je hodao

- Čula sam razne priče o isceljenju, to su za mene čuda. Mnogima su molitve patrijarhu Pavlu pomogle, on i jeste bio čudo. Jedan dečko iz Resnika bio je paralizovan, bio je i u bolnici, ali kako je došao ovde na grob patrijarha da se moli, on je prohodao! Još uvek teško hoda, ali veruje da mu je on pomogao - priča nam Mirjana.

Kaže da to nije jedino čudo, kao i da je čula za 20 slučajeva isceljenja.

- Pavle je bio svetac koji je hodao, zaslužio je da i zvanično bude proglašen za sveca, zaslužio je to još onog trenutka kada je došlo pola miliona ljudi da mu se pokloni - ističe ona.

Molitve patrijarhu Pavlu pomogle su i Milanki Martić iz Kneževca, koja je čak i lično poznavala patrijarha Pavla.

- Želudac mi je bio loše i pritisak, ali otkako dolazim ovde, ja sam bolje, zahvaljujući Bogu i patrijarhu Pavlu ja sam dobro. Lekove više ne pijem. Čak mi je i levo uvo krvarilo i molitve Pavlu su pomogle. On je bio naš živi svetac, pomogao je mnogima, čak i nakon upokojenja. Jedan dečak je bio bolestan od raka, a njegovi baba i deda su dolazili ovde da se mole, a dečak, koji sada ima osam godina, ozdravio je. Ima dosta njih koji nisu mogli da hodaju, pa su prohodali, nerotkinje su uspele da dobiju potomstvo, ovo mesto je bolje od bolnice - priča nam u dahu Milanka i nastavlja:

Moli se za potomstvo VERUJEM U NJEGOVE MOLITVE Ljiljana Obradović iz Beograda juče je treći put posetila grob patrijarha Pavla, a kako nam je rekla, juče ujutru joj je nešto reklo da treba da ode tamo i da se pomoli. - Imala sam pre tri meseca težak udes, imam problem sa laktom i nikako da mi bude bolje, duži period suprug i ja ne možemo da dobijemo potomstvo. Da ne verujem da je ovde dolazilo do izlečenja, ne bih došla, verujem da će pomoći - kaže ona. foto: Ana Paunković

Bio uz narod

- Inače sam iz Prištine, poznavala sam patrijarha Pavla, on je bio u Gračanici. Bio je na Kosovu i Metohiji uz svoj narod kad je bilo najteže, nije se odvajao od nas, bodrio nas je i molio da ne napuštamo ognjišta. Pričao je kako je bolje da se sklonimo negde i sačuvamo glavu, ali da ne prodajemo domove, jer će doći vreme da se vratimo. Kajem se što ga nisam poslušala!

Beograđanka Ružica Mravić dolazi na grob pokojnog patrijarha Pavla jednom mesečno i kaže da je Pavle nezamenljiv:

- Imam problem sa očima i očni pritisak, otkako sam počela ovde da dolazim, bolje mi je.

