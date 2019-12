LETEĆI TENKOVI JAČAJU SPOSOBNOST VOJSKE SRBIJE: Pilot otkrio šta sve može Mi-35!

Poboljšanje materijalnog statusa pripadnika vazduhoplovstva se već oseća i to je važno, ali ne i presudno za bavljenje pozivom pilota, jer je to zanimanje koje pre svega morate voleti i čemu treba biti posvećen – istakli su potpukovnik Dobrosav Drndarević – pilot helikoptera Mi-35 i major Bojan Trkulja – pilot helikoptera Mi-17, gostujući u emisiji „Jutro“ Televizije „Prva“. Govoreći o novim helikopterima Vojske Srbije koji su juče predstavljeni na aerodromu „Pukovnik – pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, potpukovnik Drndarević je rekao da helikoptere Mi-35 zbog svog izgleda, na Zapadu zovu „leteći tenkovi“, a u Rusiji „krokodili“ i poručio da je reč o helikopterima koji su u svakom pogledu u samom svetskom vrhu. On je dodao da je, u odnosu na ono što smo imali do sad, nabavka tih helikoptera zaista veliki iskorak i tehničko-tehnološko unapređenje helikopterske eskadrile, a samim tim i Vojske Srbije. - Helikopter Mi-35 prvenstveno je namenjen za izvršavanje borbenih zadataka. To je višenamenski borbeni helikopter. Osnovni zadatak je upotreba u borbenim dejstvima, kao podrška kopnenim snagama na zemlji. Pored te osnovne namene može da izvršava čitavu paletu drugih zadataka kao što su prevoženje tereta, izviđanja iz vazdušnog prostora, sanitetsko prevoženje bolesnih i ranjenih. Odličan helikopter koji može da izvršava i složene zadatke – rekao je potpukovnik Drndarević.

1 / 3 Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Kurir.rs

Kurir