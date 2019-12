NATPROSEČNO TOPLO U SRBIJI, A EVO DA LI ĆE PASTI SNEG ZA NOVU GODINU: Spremite se dobro ako ćete na doček napolju

U Srbiji ni do kraja meseca, osim na planinama, neće biti snega, kažu meteorolozi. Prema njihovim rečima, danas će temperature u pojedinim delovima zemlje dostizati čak 17 stepeni, dok se od srede očekuje blago zahlađenje, sa temperaturama do sedam stepeni.

Meteorolozi ističu da se za sada sneg i ne nazire u nižim predelima, a sva je prilika da ga neće biti ni za doček Nove godine. Kako ističu, i ove i naredne nedelje imaćemo temperature iznad nule.

foto: Printscreen/RHMZS

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da će danas u celoj zemlji biti toplo vreme za ovo doba godine. U nekim krajevima Srbije maksimalna dnevna temperatura stići će i do 17 stepeni.

- Tokom celog dana biće oblačno, ali toplo vreme. Krajem dana i tokom večeri u severozapadnim, a u toku noći i u ostalim predelima biće naoblačenje sa kišom, jedino se na istoku i jugoistoku očekuje suvo vreme - kaže Đurić.

Kako dodaje, od utorka uveče u naše krajeve stiže hladniji talas, koji će doneti nove padavine i pad temperature.

foto: Printscreen/RHMZS

- U noći između utorka i srede dolazi do zahlađenja. Tako će od srede biti oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, a počeće da duva i jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura će se kretati od šest do 10 stepeni. Ovakvo vreme ostaje i narednih dana, pa se do kraja nedelje očekuje kiša, a na planinama će biti i snega. Dnevne temperature će se kretati od 5 do 7 stepeni u većini gradova - objašnjava Đurić.

On dodaje da se nakon ovog zahlađenja, od sledećeg vikenda, ponovo očekuje porast dnevnih temperatura. Prema njegovim rečima, ne očekuje se sneg u nižim predelima ni do kraja godine.

- Ni u drugoj polovini meseca se ne očekuje sneg, sem na planinama, gde je već napadao. Za sada nema izgleda ni da će ga biti u nižim predelima za Novu godinu - kaže Đurić.

(Kurir.rs/Informer)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir