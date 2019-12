KONAČNO STIŽE PRAVA ZIMA: U subotu sneg širom Srbije!

Nakon prošlonedeljnog prolećnog vremena i temperatura netipično visokih za ovo doba godine, u Srbiju je konačno stiglo zahlađenje, a krajem nedelje očekuju nas i sneg i susnežnica u nižim predelima na jugu i na zapadu zemlje!

Naime, Đorđe Đurić, meteorolog „Veder tu ambrele“, kaže za Kurir da nas narednih dana, nakon toplog talasa, očekuje osetno zahlađenje.

Jak vetar

- I danas će širom Srbije biti oblačno s kišom, a u brdsko-planinskim predelima i sa snegom. Veća količina padavina očekuje se u centralnim i istočnim predelima Srbije.

Sredinom dana u severozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje - kaže Đurić i dodaje da će duvati jak severozapadni vetar, ali će krajem dana biti u slabljenju. Minimalna temperatura kretaće se od tri do sedam stepeni, a maksimalna dnevna od pet do deset stepeni. - U sredu i četvrtak će širom Srbije biti promenljivo oblačno, ponegde s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. U sredu će duvati jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od četiri do deset stepeni - kaže Đurić i dodaje da će u petak i subotu biti još hladnije, a u pojedinim delovima Srbije konačno će se i zabeleti ulice.

Hladno u Begradu

- Susnežica i sneg nas u petak i subotu očekuju i u nižim predelima, i to na jugu i na zapadu Srbije. Maksimalna temperatura biće od tri do sedam stepeni. Hladno će biti i u Beogradu, sa maksimalnom temperaturom do šest stepeni, ali se u prestonici još uvek ne očekuje formiranje snežnog pokrivača - kaže Đurić.

