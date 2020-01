JEFTINIJE USLUGE IZVRŠITELJA: Ovo su nove tarife koje će dužnici plaćati (CENOVNIK)

Novi tarifnik javnih izvršitelja, koji je počeo da se primenjuje 1. januara ove godine, u velikoj meri će rasteretiti građane plaćanja raznih troškova, dok će pojedine naknade koje će izvršitelji i dalje naplaćivati biti jeftinije.

Plaćanje velikog dela troškova koje su građani do sada plaćali više neće biti njihova obaveza, i to zbog pravosudnog informativnog sistema. To znači da svi oni podaci koje javni izvršitelj može da dobije na klik uvidom u sistem više ne mogu da se naplaćuju, kao što je recimo pribavljanje adrese prebivališta, boravišta i slično.

Takođe, ograničen je i broj akata koje javni izvršitelj može da tarifira, odnosno, taksativno su navedeni, tako da ne može da bude zloupotrebe kada je reč o tom delu. Isto tako, pojedine naknade koje će izvršitelji i dalje naplaćivati biće jeftinije, poput naknada za pripremu, vođenje i arhiviranje predmeta, kao i naknada za uspešnost izvršenja.

Naknada za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka umanjuje se za 60 odsto kada je potraživanje ispunjeno po dostavljanju rešenja o izvršenju izvršnom dužniku, a pre nego što je izvršitelj preduzeo prvu radnju izvršenja, umesto dosadašnjih 50 odsto. Ista naknada umanjuje se za 30 odsto kada je izvršenje sprovedeno prenosom novčanih sredstava sa računa izvršnog dužnika ili dužnika izvršnog dužnika, umesto dosadašnjih 25 odsto.

Od 1. januara uveden je i postupak dobrovoljnog namirenja novčanih potraživanja pred javnim izvršiteljem, a počela je i primena novih odredbi Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), prema kojima dužnik, vlasnik nepokretnosti više neće moći da ostane bez stana zbog komunalnog duga manjeg od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Takođe, zakonskim izmenama predviđena je potpuna zaštita porodilja i dece tako što će prvi put biti izuzeta od izvršenja sva primanja po osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodicama sa decom.

