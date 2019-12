OD 1. JANUARA BESPLATNO: Poreska uverenja država neće više naplaćivati

BEOGRAD - Poreska uverenja ove godine postala su elektronska, a od 1. januara njihovo dobijanje će biti besplatno.

Direktorka za regulatornu reformu NALED-a Jelena Bojović kaže da je to rezultat desetogodišnjeg predlaganja.

"To je značajna ušteda za privredu ne samo zbog visine takse, nego i zbog jednostavnosti dolaženja do informacija o svojim poreskim obavezama, a to privrednici rade izuzetno često", rekla je ona.

Elektronski načina za dobijanje ovih uverenja u Srbiji je uveden u martu, što je obezbedilo njihovu lakšu dostupnost. Poreska uverenja najčešće se koriste u postupcima pred državom oko javnih nabavke, za dobijanje kredita, ili kao deo dokumentacije za dobijanje viza.

