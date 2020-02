MUP DEMANTUJE TVRDNJE O TRAJNOM NASELJAVANJU MIGRANATA: Čiste obmane i manipulacije pojedinih političara

BEOGRAD - Načelnik Uprave granične policije Miljan Stanojević odbacio je danas kao "čiste manipulacije" tvrdnje pojedinih političara o navodnom trajnom naseljavanju migranata u Srbiji.

On je podsetio da je u odgovoru na poslaničko pitanje Marije Janjušević iz Dveri, MUP pre više od dve godine naveo da je od jula 2011. do januara 2017. godine 618.412 stranih državljana izrazilo nameru da traži azil u Srbiji, od kojih je 88 dobilo azil i to u periodu od aprila 2008. do januara 2017. godine.

"Uprkos jasnom odgovoru, pojedini političari i tada su obmanjivali javnost, kao i danas, tvrdeći da se 618.412 migranata trajno naseljava u Srbiji, iako je svima apsolutno jasno da Srbija migrantima nije krajnja destinacija, već tek jedna od država kroz koju prolaze na putu ka Zapadnoj Evropi", naveo je Stanojević a preneo MUP.

Ocenio je da oni koji stoje iza tvrdnji o naseljavanju migranata potvrđuju da je reč o obmanama time što navode da je u 2019. u Srbiju došlo oko 12.000 migranata i da ih trenutno u zemlji ima oko 6.800.

"I otuda je svakako jasno da u njihovim tvrdnjama o trajnom naseljavanju 618.000 migranata, koje uporno najavljuju već dve godine, nema ni zrna istine. Svakako smo svi u Srbiji svedoci da se niti masovna naseljavanja migranata niti masovna vraćanja nisu dogodila, niti se događaju", naveo je načelnik Uprave granične policije.

On je odbacio kao "apsurdne" navode o masovnom vraćanju migranata u Srbiju iz zemalja EU, s obzirom da se vraćanje državljana trećih država u Srbiju obavlja po Sporazumu o readmisiji sa EU, potpisanim u Briselu u septembru 2007. godine, kojim se kako je naveo, detaljno propisuje da se povratak može realizovati samo uz ispunjenost propisanih uslova.

