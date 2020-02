SAMO SAM ČUDOM OSTAO ŽIV KADA ME JE SERGEJ UDARIO Srđan tvrdi: Sada mi preti, vređa me! A mene čeka i operacija

Samo sam čudom ostao kada se Sergej Trifunović u nedelju ujutro svojim džipom u punoj brzini zakucao u moj fijat! Neposredno posle udesa on se jako čudno ponašao, alkotest je pokazao da nije bio pijan, ali kažem vam, čudno je izgledao, sumnjam da je bio drogiran... Na mestu udesa, kad je izašao iz kola, obećao mi je da će mi platiti štetu, ali već sutradan je počeo da mi preti i da me najstrašnije vređa!

Ovo priča Srđan Sekulović (44), čovek koji je zadobio povrede vrata u saobraćajki koju je Sergej Trifunović izazvao na autoputu za Novi Sad. Sekulović kaže da su ga sekunde delile od sigurne smrti!

- Krenuo sam te noći da pokupim drugaricu koja je bila u izlasku. Normalno sam vozio srednjom trakom, kada mi se otpozadi ogromnom brzinom približio džip. Vozio je sigurno više od 150 na sat po mrklom mraku! Spazio sam ga u retrovizoru, delovalo je kao da ne zna šta bi, kao da ne zna gde će, da li će da me obiđe ili ne i odjednom me je udario u zadnji levi deo kola. Od siline udarca sam se zarotirao 360 stepeni i udario u bankinu pored. Samo sam čudom preživeo. Da je slučajno bio dan i da je bilo drugih vozila na putu neko bi me sigurno pokupio ubio bi me na licu mesta. Srećom pa u kolima nije bilo žene i dece... Strašno, strašno je bilo! - priča Sekulović.

On se priseća da je Sergeju trebalo neko vreme da izađe iz automobila. Pretpostavlja da je najpre želeo da pobegne sa mesta udesa, ali mu auto nije bio u voznom stanju.

- Izašao je i pitao da li sam dobro, da li mi treba pomoć.. Bio je sav pogubljen, čudan, delovalo mi je kao daje drogiran ili pripit. Osećao sam se slomljeno, vrtelo mi se u glavi, pripala mi je muka. Uzeo sam malo vode i legao na oboreno sedište, On je odmah predložio da se nagodimo, ali ja sam insistirao da zovemo policiju. Ubrzo su stigli saobraćajci, kao i Hitna pomoć. Odvezli su me u najbližu zdravstvenu stanicu, a posle i u Urgentni centar. Snimili su mi kičmu, pluća, rebra, sve.. Stavili su mi i longetu zbog povrede vrata, sumnjaju da mi je napukao pršljen, možda ću morati na operaciju - kaže naš sagovornik.

Zbog zadobijenih povreda lekari su mu zabranili da radi i propisali mirovanje od najmanje 15 dana.

Mora mu se stati na put

- Sada nemam ni automobil, a ne smem ni na posao. Ne znam šta ću. A on, Sergej, on me je sve slagao! Obećao je da će mi odšlepati auto i da će to platiti, ali nije... Govorio je da će njegov majstor da mi sredi auto, ali tu popravke nema, šteta je ogromna. Ja sam moj fijat dobro održavao, a posle ovoga ne mogu da izvučem ni 300 evra za njega, moram da ga prodam na neki otpad... Kada sam posle saobraćajke pozvao Sergeja, rekao sam mu da me obešteti, a da on uzme auto, pa neka ga popravlja. Tada je počeo da se vadi kako nema para, a onda je počeo i da me vređa i da mi preti: Ti si mene s nekim pomešao! Ja sam glumac, nisam milioner. Nije ti ništa, šta kukaš ko neka devojčica? Da nećeš možda bentlija' da ti dam? Dobićeš ti 'mazdu' i ku*ac od pola metra'.. Eto tako, baš tako mi je sve rekao, imam i snimak našeg tele fonskog razgovora... navodi Sekulović.

On je nakon svega ovoga rešio da se obrati medijima i da ceo slučaj prepusti svojima advokatima.

- Jedva sam živu glavu izvukao, jer se on bahatio, a povrh svega, on će mene da vređa i da mi preti!? Neko stvarno mora da mu stane na put dok nekoga ne ubije. On je, čovek, opasnost na putu, on je opasan po život - upozorava Sekulović. Sergej Trifunović je, podsetimo, pre manje od mesec dana 13. januara svojim 'reno meganom' udario u autobus GSP-a na Novom Beo- gradu. Posle ovog udesa analize krvi su pokazale da je bio pod dejstvom kokaina. Nije poznato da li je saobraćajna policija u nedelju uzimala Trifunoviću krv na analizu.

Kurir.rs/informer

Kurir