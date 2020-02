GLUMAC I SPORTISTA UZ PREDLOG KURIRA! ODLIČNA IDEJA: Svi kanali, a jedna pretplata

Inicijativu Kurira da svi kablovski operateri imaju u ponudi sve kanale, nakon čega građani više ne bi morali da plaćaju dve pretplate da bi gledali programe koje požele, podržava sve više javnih ličnosti.

Ovaj predlog, koji uveliko funkcioniše u svetu, dobio je podršku glumca Andreja Šepetkovskog, kao i sportske legende Milana Živadinovića.

Šepetkovski kaže da je vreme da i se kod nas uvede praksa iz sveta. - Živeo sam u Americi i video kako to tamo funkcioniše, pa podržavam da to stigne i kod nas. Ne poznajem dovoljno zakone i tu problematiku, pa nisam siguran da li je to moguće i lako izvodljivo. Predlog je dobar - kaže on.

Milan Živadinović, legendarni fudbaler i selektor, kaže da je naša ideja odlična. - To je odlična ideja, da se konačno i mi Srbi ujedinimo oko nečega, a sve radi prosperiteta i napretka. Posebno je dobro da svi gledamo sve kanale kada su u pitanju sport i fudbal, koji ionako nije na visokim granama, a kome je potrebna popularizacija. Takođe, da se i mi malo stariji uključimo u sve jer mene samo zanima da Srbija ide napred - ističe Živadinović.

Da podsetimo, inicijativa koju je pokrenuo naš list podrazumeva da kablovski operateri u Srbiji imaju u ponudi sve kanale, a da se za korisnike potom na tržištu bore na druge načine, pre svega cenom. Ukoliko se ovakva praksa uvede, više nijedan operater ne bi mogao preko noći da ukine korisnicima kanale, kao što je to nedavno uradila Junajted medija pretplatnicima Supernove, koji su ostali bez 17 kanala.redakcija kurira

