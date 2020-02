VOZAČI, PAŽLJIVO: Kolovozi vlažni, vidljivost smanjena, ponegde snega do 5 centimetara

BEOGRAD - Zbog kiše će vozače u prvoj polovini dana u severnim krajevima naše zemlje pratiti mokri kolovozi, smanjena vidljivost i nešto zahtevniji uslovi vožnje, koji će se tokom popodneva i večeri proširiti i na ostale krajeve Srbije, saopštio je AMSS.

Tada se očekuje i osetno pojačan saobraćaj uobičajeno uoči vikenda. Pojačan saobraćaj očekuje se na prilazima Kopaoniku, Goču, Staroj planini, Zlatiboru i Tari. Prohodnost puteva je dobra ka ovim centrima, ali je upotreba zimskih guma obavezna.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, od 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Kamioni na Horgošu, na izlazu, čekaju 60 minuta, a na Batrovcima 360 minuta.

Putevi Srbije: Prilazi zimskim turističkim centrima prohodni

JP "Putevi Srbije" saopštili su jutros da su putevi vlažni, a da na pojedinim deonicama puteva Prve kategorije ima snega do pet centimetara.

Deonice na kojima ima snega su: II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-231, Vlasinsko Jezero - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepol?e, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Granica PZP Požega/Ivanjica (Divl?aka) - Ivanjica - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar (Javor), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm Na ostalim putnim pravcima I prioriteta kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Valjeva, Vranja, navodi se u saopštenju.

Na državnim putevima II prioriteta kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kolubare, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

