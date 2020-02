UGOSTITELJ KOJI JE POLICIJI PRIJAVIO JUTKU DOBIO JEZIVO UPOZORENJE! Vidojević: Prete mi likvidacijom zbog Jeličića!

Dragan Vidojević, ugostitelj iz Brusa, koji je pre 17 godina prijavio policiji da mu je Milutin Jeličić tražio da mu dovede maloletnicu u hotel „Zvezda“ u Brusu, tvrdi da je dobio pretnje zbog ponovnog otvaranja ove afere!

Vidojević je 24. februara 2020. prijavio policiji u Brusu da mu je izvesni Baća, čovek koji obavlja neku funkciju u hotelu „Zvezda“, pretio likvidacijom i pominjao decu.

- Čovek kog imam memorisanog kao Baća Baćović pozvao me je i predstavio se kao Baća, a inače ja njega lično poznajem i znam da obavlja neku funkciju u hotelu „Zvezda“. Obratio mi se rečima: „Šta si to pisao po Kuriru i zašto si pominjao hotel ‚Zvezda‘? Zovi to da demantuješ“.

Rekao sam mu da nemam šta da demantujem. Isti mi je uputio pretnje: „Likvidiraću tebe i tvoju porodicu, je l‘ znaš da imaš dete u Nišu?“

Ja sam se uplašio za svoju bezbednost i bezbednost moje porodice, pa sam mu prekinuo vezu - stoji u policijskoj belešci u koju je Kurir imao uvid.

