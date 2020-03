ZA OVIM ŠKOLAMA VLADA POMAMA: Osmaci bi u pekare, medicinare, frizere, niko neće u zidare i cvećare

Učenicima osmog razreda primakao se probni završni ispit, pa bi dobro trebalo da zagreju stolicu i osvoje što više bodova, posebno ako žele da upišu neki IT smer, medicinu ili gimnaziju, s obzirom na to da se na ovim profilima očekuje i najveća navala!

Mali maturanti polagaće probni završni ispit u petak, 27. marta, i u subotu, 28. marta, a završni ispit u sredu, 17. juna, u četvrtak, 18. juna, i u petak, 19. juna. Kao i prethodnih godina, i ove se očekuje najveća navala na medicinske škole, IT, gimnazije, ali i ugostiteljsko-turističke. Osim toga, među klincima su izrazito popularni i smer pekara, kuvara, masera, ženskog frizera, dok neki profili gotovo izumiru - zidar, parketar, keramičar, staklorezac, cvećar, proizvođač hrane...

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić rekao je za Kurir da u većim gradovima, kao što su Beograd, Novi Pazar, Paraćin i Jagodina, najveće interesovanje vlada za zdravstvenu struku.

Farmaceutski tehničar

- Medicinske škole su veoma primamljive deci i popularne su i u nekim manjim gradovima, a tu je za upis potrebno više od 90 poena. Popularni smerovi su farmaceutski tehničar, fizijatar i medicinska sestra. Na drugom mestu su elektrotehničke škole, to su tehničar informacionih tehnologija, administrator mreže i tehničar računara. Te dve škole su dominantne, a ono što je malim maturantima takođe zanimljivo jeste i Vazduhoplovna akademija u Beogradu, smer tehničar za bezbednost saobraćaja i avio-tehničar, gde se prijavi njih sedam na jedno mesto - objasnio je Antić.

On je dodao da su na četvrtom mestu traženih škola ugostiteljstvo i turizam. - Turistički tehničar, konobar, kuvarice naročito, ženski frizer, maser, to su zanimanja koja su najtraženija. U velikim gradovima, kao što su Niš, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, popularne su i gimnazije. Treća beogradska gimnazija je izuzetno popularna, tu je za upis potrebno od 90 do 96 poena, zatim Četrnaesta gimnazija. U manjim i ostalim gradovima gimnazije i nisu nešto tražene, tu ih i ne upiše dovoljan broj đaka - ukazao je Antić.

Dvogodišnji profili

On je istakao da je veliki problem to što su pojedini smerovi izumrli, ali smatra da će najavljeno uvođenje dvogodišnjih profila popraviti tu sliku. - Nema zidara, parketara, keramičara, staklorezaca, vodoinstalatera, cvećara, proizvođača hrane... Smerovi građevinske, ali i poljoprivredne struke polako, ali sigurno izumiru. Te dve struke su kritične, ali i mašinska takođe. Tu gubimo đake, nažalost, malo dece je zainteresovano za to i te struke su ugrožene - napomenuo je Antić.

ČINJENICE Najtraženije škole i smerovi

IT

avio-mehaničar

ugostiteljstvo i turizam

gimnazije

pekar

frizer

maser Izumrli profili

parketar

staklorezac

vodoinstalater

cvećar

proizvođač hrane

zidar

Provera znanja KALENDAR UPISA Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit u petak, 27. marta, i u subotu, 28. marta, a završni ispit u sredu, 17. juna, u četvrtak, 18. juna, i u petak, 19. juna 2020.

