PROLEĆE JE VEĆ STIGLO, MOŽEMO DA SE SPREMAMO ZA LETO: Meterorolozi otkrivaju kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu

Dani pred nama biće promenljivi sa čestom smenom kiše i sunca. Prema prognozi meteorologa, do kraja meseca očekuje nas uglavnom toplo vreme, koje će pratiti povremena prolazna naoblačenja sa kišom, ali i sunčani periodi.

Kako ističe prognostičar Republičkog hidrometeorološkog zavoda Branko Bjelić, najviše kišnih dana čeka nas u prvoj dekadi marta, ali naglašava da padavine neće biti obilne.

- Prema prognozi, ovaj mart će po temperaturama biti topliji od proseka u našoj zemlji, ali će količina padavina biti uobičajena za ovaj mesec. Nešto više kiše očekuje se do 10. marta, a kako mesec bude odmicao, kiša će sve ređe padati, a biće sve toplije. Krajem treće dekade očekuju se temperature i do 22 stepena - objašnjava Bjelić. On kaže da će narednih pet-šet dana obeležiti nestabilno vreme, ali da neće biti hladno, bar kada su u pitanju niži predeli.

- Do sredine naredne sedmice biće poprilično promenljivo vreme, ali dnevne temperature će se kretati i do 14 -15 stepeni, ako izuzmemo nedelju kada se očekuje da maksimalna dnevna bude do 12 stepeni. Danas po podne očekuje se da padavine koje su krenule prekjuče prestanu. Međutim, već sutra nova oblačnost zahvata najpre zapad Srbije, a do kraja dana ona će se proširiti i na ostale krajeve zemlje - priča Bjelić i navodi da će sutra i prekosutra na visokim planinama biti sneg

Prema njegovim rečima, od narednog četvrtka očekuje se porast temperature i nešto stabilnije vreme u odnosu na prvih desetak dana marta.

- Druge i treće nedelje marta biće osetno toplije i suvlje u odnosu na početak meseca. Prolazna i kratkotrajna naoblačenja očekuju se jedino oko 11, 16. i 21. marta. Ostalih dana trebalo bi da bude suvo. Sa druge strane, temperatura će postepeno rasti, da bi krajem meseca stigla do prava prolećna 22 stepena - završava Bjelić.

Meteorolog "Weather2Umbrelle" Đorđe Đurić kaže da je proleće, ako izuzmemo planine, u Srbiju po svoj prilici stiglo.

- Do kraja marta temperatura će uglavnom rasti, biće čestog smenjivanja kišnog i suvog vremena, što i jeste odlika proleća. Dugoročna prognoza za april za sada ne pokazuje da bi moglo doći do zahlađenja, pa samim tim možemo da zaključimo da smo sa zimom završili, ako ju je ove godine uopšte i bilo - kaže Đurić.

